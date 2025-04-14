宗正笑道：「好哇！你罵我！」

紫妮也笑了，卻並不接宗正的話，而是把手放進宗正的胳膊挽住了他。但是立刻她就攢了眉，道：「你身上好濃的菸味！抽了幾支？」

宗正道：「同事們抽菸的很多。」

紫妮略微揚起臉來看宗正，他比她高出了近半個頭，道：「我是在問你抽了幾支？」

宗正拍拍紫妮挽著自己的手，笑道：「我沒有抽兩支，你不用這樣問著我的，我很知道要注意什麼。」

紫妮道：「你嫌我管你多麼？那我以後不管你了，隨便你做什麼。」

宗正道：「我沒有這樣想。你幹麼要生氣？」

紫妮道：「我才沒有生氣好不好。好了，不說了。」擺擺沒有挽著宗正的手，顯然是不想糾纏。

宗正笑起來，他就喜歡紫妮這種及時停止的乖巧懂事，看著紫妮道：「那我們先去吃飯，今天咱們去吃你最喜歡的四川火鍋。」

紫妮點點頭，沒有再作聲，可心裡卻隱隱約約感覺到一點彆扭，也說不出來什麼原因。

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紫妮和宗正趕到電影院 的時候，售票窗口已經排了很長的隊伍。宗正看著紫妮，道：「看樣子要等一陣子了。」

紫妮點點頭，沒有作聲，於是宗正走過去，排在了購票隊伍的最後。紫妮走到一旁的海報跟前，看海報上的介紹，果然是一部很吸引人的電影。

紫妮歪了歪腦袋，看著那幾個著名的好萊塢 明星，這樣的大片電影總是繞不出英雄、美人的套路去。可不是嘛，海報上的男人滄桑的臉上，一對目光深邃的藍眼珠子。衣服破了幾個洞，應該是做什麼重要的事情動了武吧？拯救人類之類的「任務」？否則也不會這樣滿臉塵土。（六）