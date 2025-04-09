圖／趙梅英

陳紫妮幽幽地說道：「阿虞，我怎麼也想不到，楚宗正沒有見過你，卻一眼就在咱們的合影裡，將你指了出來。」

紫妮的同事稽虞詫異道：「怎麼會？」

紫妮道：「我也不知道，可能他就這一點讓人服氣吧？宗正的感覺一向很準。尤其對女人，漂亮的女人，他幾乎就從來都沒有失過手。」

紫妮話音剛落，餐桌旁坐著的人一起笑了。午休時間，寫字樓頂層的美食廣場人聲鼎沸，頗有一點座無虛席的意思。紫妮坐在靠近窗子的座位上，身邊坐著稽虞。透過大大的玻璃窗看出去，是一片盈澈的天，藍得好像能夠滴得出水來似的。陽光很足，真要往外處望去，就不得不瞇起眼睛。

紫妮瞇著眼睛看著遠處的高樓樓頂，耳邊幾個女孩子嘰嘰喳喳的嘻笑聲不絕於耳，她卻沒有想要再說什麼的念頭了，只看著窗外，有些出神。

●

今天紫妮穿了一件淡紫色的長裙，頭髮挽成一個鬆鬆的髮髻，給人一種慵懶的感覺。加上她的一雙眼睛，因為眼睫毛又濃又密，目光給人看見了，就總覺得有一點迷迷濛濛的，益發讓人覺得悠閒慵懶了。紫妮的膚色很美，略微帶著幾分時下流行的小麥色的味道，似乎一張純白的紙淡淡暈染了一點點的淺棕色，一種奇異的朦朧的美。

她的臉是不標準的鵝蛋臉，寬闊的額頭讓人看了都會發出一聲驚呼：「哦，好聰明的女子！看這腦門！」尖尖的下巴也恰如其分地符合了當下流行的美麗。紫妮的嘴巴既不是傳統的櫻桃小口，也不是時髦的性感豐唇，而是嘴唇有一點薄薄的，卻是「唇不點而紅」自然的紅潤。嘴角略微有些往下垂，愈發給她增添了奇異的美感，給看見的人在心裡不明所以地就會生出來一種隱隱約約的不安。

坐在中午的陽光底下，陽光將紫妮整個包裹了進去，光燦燦的，讓她身邊的人顯得不那麼明顯了，彷彿周圍就只有她一個人似的。她餐盤裡的飯沒有怎麼減少，這讓緊挨在她身邊的稽虞有些吃驚，問道：「怎麼了？今天沒有胃口嗎？吃這麼一點兒？」微微有些疑惑的聲口。

紫妮看看自己的餐盤，再看看其他人的，然後笑了起來，說道：「真的呢，我今天胃口不太好。」

稽虞眼睛裡閃進去一抹關切，問道：「怕不會是生病了吧？最近感冒的人很多，好像流感 開始了。」

紫妮扭臉看了稽虞一眼，道：「你又不是醫生！再說了，誰都有不開胃的時候啊。」

稽虞笑了，道：「我是好意關心你！你怎麼倒好像吃了槍藥一樣？」

紫妮還沒有開口，倒是一個同事搶在她前頭，飛快插了嘴進來道：「還不是因為她的楚宗正認出你來了唄。」

紫妮有些惱火，轉向說話的同事，攢了眉：「要你多嘴！」

同事有一張孩子一樣的團團臉，一看就是那種脾氣很好的女子。紫妮的搶白並沒有讓她氣惱，只吐了吐舌頭，嘻嘻笑了一聲就過去了，並不跟紫妮硬槓。

稽虞「噗哧」笑了，抬起手，在紫妮的頭上揉了一下，嘴裡說道：「哎喲！你至於的嗎？」

紫妮忙一壁往後躲一下，一壁抬起手撥開稽虞的手，一壁又輕聲叫道：「你幹麼？我的髮型！」

稽虞收回手，臉上卻略微變了色，似乎感覺有些掛不住似的，看著紫妮道：「你今天不對勁兒！」聲口也已經變了，透著明顯的不快。

紫妮看稽虞不高興了，忙又笑了起來，道：「我是感覺不太舒服。好了、好了，你不要介意嘛。」最後一句已經有些個撒嬌在裡面了。

稽虞微微笑笑，輕輕搖搖頭，卻沒有說什麼。也不知道她是不跟她介意呢，還是不知道要說些什麼。

又一個同事插話進來：「紫妮，你也太會做保密工作了吧？」

紫妮有些詫異，看著說話的那一位，道：「我怎麼保密了？」濃密的長睫毛底下，一雙眼睛裡閃爍著些不解。

那個同事笑了，道：「你那個楚什麼宗正的先生，名字早已經如雷貫耳了，人卻一直沒見過，你在故弄玄虛嗎？」

紫妮也笑了起來，道：「你是想見見他了？黃鶯？」

黃鶯道：「不只我一個人，咱們這裡所有的人都想見見這個楚宗正先生呢！是不是，姑娘們？」她飛快地掃了一眼紫妮身邊所有正在吃飯的人，大家都忙點頭稱是。

紫妮拿起筷子，對著黃鶯的手就打了下去，嘴裡恨恨地說道：「討厭！」

黃鶯的手被打疼了，她叫起來：「你幹麼！」

紫妮看著黃鶯的手，已經顯出來一條細細淺淺的紅痕，立刻就覺得自己是過分了些，但是嘴巴依舊不依不饒，道：「活該！誰讓你亂嚼舌來的！」（一）