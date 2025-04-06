像是突然意識到，現在這個時候說這個怕是不合適，凱伯有點尷尬地轉移話題，「這天陰的，像是快要下雨了。」他衝歐可明擺了擺手，：「那行，我先回去了。」

凱伯跨上自行車，騎得遠了。歐可明摸出手機看了看，上面還是沒有任何來自小章的消息。

●

幾天後，屍檢報告出來了，陳家又來了更多的警察。他們說，歐文林死於中毒。法醫在他的體內發現了遠超致死量的毒藥。陳家的一家四口都被帶去了刑警隊接受調查。

出門的時候，歐可明看到了圍在院子外面看熱鬧的人裡，有一個含著淚瞪著他們的女人。她想，那人應該就是黃倩玉。

歐可明被單獨帶進一間屋裡，問話的警察有兩個，態度還算和藹。很大原因是因為他們清楚歐文林出事的時候，歐可明還在外地，他的死和她應該沒有關係。

他們問了歐可明很多問題，大部分都是圍繞家庭成員關係的，歐文林和岳父陳正賢的關係、和繼女陳寶珍的關係，當然，最主要的還是和陳麗華的夫妻關係。

「什麼都可以的。」警察說，「想起來什麼就說什麼。」

歐可明嘆了一口氣，可還是感覺有一口氣一直堵在胸口消散不去。她確實有很多事情想說，但它們像一團亂麻，一時間還找不到頭緒。更要緊的是，她突然意識到，警察是在懷疑陳家有人殺了歐文林。

歐可明閉上眼睛，想起最後一次見爸時的樣子。那是她的生日，媽和姊都忘了，可歐文林專門坐了很久的車去看她。父女倆難得地聊了很久，她還把小章叫去，和父親見面。

父親離開時，歐可明送他去了高鐵站。她一直記得，分開時歐文林臉上的苦笑。（四）