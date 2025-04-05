圖／王幼嘉

凱伯把警察的話轉述給陳麗華的時候，她的臉色瞬間就變了。歐可明也立刻意識到，警察口中的黃倩玉，應該就是「那個女人」。

歐可明很早就隱約地聽過關於那個女人的事。她是歐文林在跑貨運的那幾年認識的。那女人是單身，不清楚是守寡還是離異，好像在鎮上做著什麼小本生意。陳麗華因為這個，跟歐文林提過離婚，可歐文林就是不同意。陳正賢也不同意，還因為這個罵過陳麗華，說已經這麼大的人了，怎麼還是不安分。陳麗華什麼也不說，只是低著頭哭。陳正賢說：你不怕丟人，我怕丟人。想要離婚，除非我死。

這個家裡大大小小的事，都是阿公陳正賢說了算。陳正賢沒有兒子，只有兩個女兒。大女兒還未成年，就生了病，斷斷續續地住院治療，花了不少錢，可還是沒能活到嫁人的年紀。在陳村，只有一個兒子的人家是有的，但只有獨生女的家庭卻只有陳正賢這一家。

從一開始，陳正賢就想招一個強壯又老實的上門女婿，也挑好了人。可陳麗華沒看上那人，她心裡有個喜歡的人。趁著老爹逼她嫁給不喜歡的人之前，她跟著自己喜歡的人跑了。但那個男人也不是個靠得住的。大半年後，她又回來，回來的時候肚子裡已經有了孩子。醫生說月分已經大了，墮胎 有危險，陳正賢也實在不敢賭，只能讓陳麗華生下孩子。

寶珍三歲的時候，陳正賢又提出要招門女婿。陳麗華彆扭了半天，最終還是同意了。也許她明白自己已經不再年輕，拖著個沒爸的孩子，再加上她未婚先孕的歷史，必須得現實一點，才能找到一個願意娶她的男人。陳正賢越來越老了，家裡也確實需要一個更年輕的男人來支撐。歐文林就這樣成了上門女婿。

歐可明見過父母的結婚照，說是結婚照，其實就是村裡會照相的人在婚宴上的幾張抓拍。媽媽陳麗華穿著從照相館裡租來的廉價紅色禮服，盤起來的頭髮上扣著帶紗網的塑料絹花。在好幾張照片裡，她都沒有看鏡頭。雖然臉正對著鏡頭，可眼神閃躲，像是不敢面對現實一樣。唯一一張看著鏡頭的照片裡，對比起歐文林真心的笑容來，她臉上的笑看起來總帶著那麼點清苦和淒涼。

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凱伯攔在中間勸了很久，可是遺體還是被警方帶走，說是要送去法醫那裡進行屍檢。陳麗華和陳正賢都鬧了一翻，原本選好的日子，一切都安排好了，只等著火化後入土為安了，結果現在歐文林怕是不能瞑目了。但都沒用，警察說，人命關天，不是小事。如果裡面真有什麼問題，那歐文林才是死不瞑目。

帶走歐文林前，警察過來交代說：「希望在屍檢報告出來之前，你們一家人能配合我們的工作，先待在村裡，不要去外地。」又對村長凱伯說：「如果到時候人跑了，村裡是要負責的。」

警察走了，村裡來弔唁的人也陸陸續續走了，最後，凱伯也走了。陳家的院子裡，只剩下歐可明和她沉默又帶著複雜表情的家人。

早已經過了飯點，可沒人有胃口吃飯。歐可明在村裡轉了一圈，無聊至極，想起來時見到的緞河，她朝村外走去。

剛走出去十幾米，聽見後面有人叫她的名字。回頭一看，是騎著自行車的凱伯。

歐可明說：「凱伯，我不走。我就是想去村口的河邊坐坐。」

「我知道、我知道。」凱伯從自行車上下來，和歐可明並排走了一會。「你爸的事你也不用擔心，我看就是一場誤會。說起來，這姓黃的女的也是沒臉沒皮，破壞別人家庭，她還有臉跑到警察那去喊冤。」

「我爸和這個女人的事，村裡的人是不是都知道？」

「知道的人不多。」凱伯說，「但現在這女的這樣一鬧，想瞞也瞞不住了。」

歐可明點點頭，擠出一個苦笑，已經到了河邊，她說：「凱伯，你要有事就去忙吧，不用管我，我就在河邊坐一會就回去了。」

凱伯沒接她的話，「我記得，你媽像你這麼大的時候，也喜歡來這條河邊，在這一坐就是一整天。那會還沒有修這些長椅，她就老是坐在同一塊石頭上，眼睛就盯著那河水看。那會的河水也還是髒的，沒有現在這麼乾淨漂亮。」他盯著那水面看了一陣，「那會，不是還有人在這投河嗎？泡得都漲了才浮起來，和垃圾一起漂，也是可憐得很……」（三）