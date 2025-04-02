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房樑土（六）

韓秀
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「我會繼續漂向西方，漂到一個我可以存活的地方。但我還是感謝你們，感謝威尼斯和義大利。你們讓我知道了什麼是人道關懷。」她站起身來。

她面對了最為親切的擁抱，那位女移民官擁住她：「歡迎來到威尼斯。」淚水滴落在她的肩頭上。

沒有，她沒有告訴利卡爾多任何詳情細節。她不需要同情，她要相知相惜，她要一種感情，能夠經得起任何的暴風驟雨、驚濤駭浪，像祖父與祖母、像父親與母親。

果真，利卡爾多終於跟她說：「黛安，如果你受得了這些階梯，如果你樂意，我們結婚吧，繼續住在這個頂樓裡。」

她笑了：「我應當先見到你的家裡人。婚姻也應當得到你家人的認可。」

利卡爾多開心大笑：「周末，我們去維洛納！」

真正非常的義大利，那一頓豐盛的午餐，那許多的擁抱、那麼熱烈的言詞、無盡的讚美，她的矜持終於被掃空了，開心地與大家有說有笑。

熱騰騰的咖啡上桌了，兩個孩子同母親一道前往點心店「選取下午茶糕餅」。談話進入實質階段。利卡爾多臉紅了：「我的哥哥、嫂嫂是在政府登記結婚的，沒有在天主教教堂裡接受神父的祝福。雖然我們是天主教家庭……」利卡爾多的父母緊張地注視著她。她不動聲色，靜待下文。

「因為，天主教認為，孩子是上帝的禮物，因此不贊成節育……」利卡爾多的臉更紅了，幾乎不敢看她。

她卻大放寬心，依然耐心聽下去，露出專注的神情。（六）

義大利 移民

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