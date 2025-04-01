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有錢人的房子（八）

蘇橋西
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陳錦不說話，宿舍裡的這幾個女生建個群，沒拉自己，想到自己剛從董子弘車上下來，竟然有些快意。你們整天念叨董子弘，他都不搭理你們。可董子弘是搭理自己，然後呢？說起來，靠一件借來的衣服，打敗那個不知道背真假名牌包的女生，算不算一個可以誇耀的勝利？然而這勝利又有什麼意義。

晚上，月亮吃飽，圓圓的，有些力氣，從宿舍窗戶翻進來，擠進陳錦的帳子。看見一處枕頭還算平整，躺上去，充半宿的閨蜜。陳錦借著月光，仔細照看胸針，想下午的事。胸針不是胸針，倒是童話裡遺失的一只水晶鞋，被自己撿到。她當然不是灰姑娘，更談不上王子公主。

子弘來過電話，陳錦沒有接。直到周末，陳錦給子弘發過去一張戲劇社演出的海報，此外一個字也沒多說。

陳錦當然不指望子弘來，《雷雨》老掉牙的戲，不過是戲劇社的人自娛自樂。觀眾多是演員的死黨或是家屬，零零落落，子弘要是來了，難免引起躁動。話是這麼說，陳錦演出的時候還是忍不住往台下看，說完那句「母親不像母親，情婦不像情婦」的台詞，最後死了心。

演出結束，有人送花給陳錦，沒有署名。大家吃驚，開玩笑說是陳錦的secret admirer。導演責怪陳錦為什麼台上步子走得慢。陳錦說周家是豪宅，屋子大、樓梯長，自然走得慢，沒有兩三步就走完的道理。大家笑，問陳錦你去過哪家的豪宅，有這樣的心得。

導演讓陳錦把旗袍收拾好還了。後台，陳錦脫下旗袍，捨不得。這旗袍成了自己的一部分，還了旗袍，好像飛鳥交出羽翼、人魚要褪去魚尾。（八）

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