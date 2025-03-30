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理財夫妻篇／另一半薪水有多少? 你們竟不知道

理財長者篇／出現3跡象 子女應接手替父母理財了

露露的眼淚（全文完）

顧艷
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一會兒，人們騷動了起來，遊行開始了。最前排的遊行隊伍，是軍校的樂隊。他們吹吹打打，鑼鼓喧天，排列著整齊的方隊來了。接著，是一批颯爽英姿的女學生。女學生後面，是一輛張燈結綵的禮車，車上有穿著盛裝的美女造型。露露踮起腳尖望著遊行隊伍時，有兩雙眼睛正注視著她。她轉過頭來，正好與他們的目光重疊在一起。

那是三雙什麼樣的眼睛啊？

三個人，一動不動地站了幾秒鐘，誰也沒有說話。由於疫情，戴著大口罩，露露只看見托米妻子凌厲的眼神，直勾勾地望著她。托米驚恐的眼神，一觸到她的目光，就很快逃離開去。露露知道自己的眼神是溫和微笑的。

現在，遊行隊伍朝著他們越走越近了，幾個孩子在人群中擠來擠去。露露被擠出了老遠，回過頭來，已看不見托米他們了。

一股冷風吹來，寒意襲人。露露走在回家的路上，眼前全是托米和他妻子的眼神。這眼神彷彿是一把鋒利的劍，讓她的心隱隱作痛。不知為什麼，她忍不住哭了。她一邊走，一邊流淚。這時在她前方不遠處，一個男人拚命奔跑，穿過籬笆，朝高速公路的方向跑去。

漆黑黑的夜，看不清誰是誰。只聽見女人在後面尖叫，那聲音似曾熟悉。露露沒有停留，繼續往前走。她想起了她生日那天，托米給她送的一大束紅玫瑰，還有一盒蛋糕和幾本小說書。那兩天，他們從白天到黑夜都待在一起。那兩天，托米一定向他妻子撒了謊。露露的內心有一種說不出的滋味，但她很快抹乾了眼淚。此時，露露在初冬的氣息裡，聞到了野玫瑰花的香味。（全文完）

疫情

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