露露做好了流浪的準備。慢慢的，她對失戀也沒有什麼想不開了。

疫情 期間，露露大部分時間都窩居在家裡。每天聽著鐘表滴答滴答的聲音，彷彿她就是一個離群索居的隱士了。在網上購物，家門口每隔一周，就有快遞員送來的紙箱。有時是一箱康師傅泡麵 和中國零食，有時則是優衣褲品牌的服裝。

每到黃昏，露露就到後院散步。初冬時節的後院，三棵大樹落葉繽紛。滿地紫紅色的落葉，就像給草地穿上了一件漂亮的外衣。露露遲遲捨不得耙掉它們，覺得每一片落葉舞蹈著飄墜而下時，也是有靈魂的。

這幾天的總統大選非常熱鬧，鄰居們在家門口的草地上插著一些牌子，製造氣氛。露露不關心這些。她關心的是精子銀行什麼時候開門、提交的招工申請什麼時候得到回覆，這都關乎她的命運和前途。她只能耐心等。說起等，她就想起托米讓她等五年的承諾。五年後，她都不知道自己在哪裡。說真的，從前她壓根兒沒想到自己讀一個美國博士，不僅嫁不出去，還找不到教職。

她感到悲哀。

轉眼，就到了感恩節 。露露在網上買了一隻火雞。她覺得要感恩的人滿多，起碼她要感恩三個拋棄她的男人、感恩托米的妻子。因為是他們豐富了她的生活，懂得了人情冷暖，學會了獨立生存和生活。

感恩節後的晚上，小鎮依然舉辦了一年一度的遊行活動。主街兩旁，早早地站滿了等待看遊行的人，無論男女老少，都戴上了口罩。露露也戴上了黑色的大口罩。她站在一家冰淇淋店門口，等待遊行隊伍。（八）