圖／123RF

她用放大鏡仔細地看著殘留在那裡的線頭，很快做出結論，那應當是「ｲ」，人字旁的部首，眾人恭喜壽星的意思。這就對了，她滿心歡喜地動起手來。

正忙著，聽到一聲斷喝：「你在做什麼？」她抬頭看到了負責人鐵青的臉。

解釋無用，事情又一次到了阿爾多瑞先生的辦公室。修復部的人都聚攏在那間辦公室敞開的門外，都關心整個修復部這唯一的東方人，會怎樣面對雷霆萬鈞的指責。阿爾多瑞先生的大寫字檯上鋪著那件繡品，一根銀針亮閃閃地引著白絲線，插在繡品上。

工作室負責人好整以暇，說是X光顯示，原作品中白色部分大約是箭頭狀的刺繡。

黛安娜趨前一步，將一本從圖書館裡找來、塵封已久的《中國吉祥圖案》，翻到「吉祥如意」，指點著繡品上的相同紋飾；再翻到「松鶴延年」，進一步指出這件繡品是壽帳的理由。她這樣做結論：「無論這件繡品曾經在教堂的位置多麼重要，它原本是一件賀壽的禮物，來自古老的中國，帶著祝福、帶著暖意。它的圖案裡只有祥瑞，沒有刀劍相向。因此，我可以斷定，雙向箭頭不屬於這件繡品的圖案。『ｲ』的密集排列則表達了眾人賀壽的心願，也是壽帳上常用的小型裝飾。」

辦公室內外，寂靜無聲。阿爾多瑞先生翻開一本卷宗：「小禮拜堂家族中，有兩位男士曾經在杭州經商，一位比較早，清朝初葉；一位比較晚，乾隆年間。他們兩人陸續帶回威尼斯一些瓷器、文玩，以及繡品。這一件，是其中之一。」

此時，工作室負責人已經羞愧地低下頭去。

面對此情此景，利卡爾多應當已經放心了。沒有想到，阿爾多瑞先生還有話說：「X光無法讓我們看到文化的深度。我們的工作場域是博物館，我們面對的不只是威尼斯的文化，甚至不只是歐洲的文化，而應當是世界的文化。感謝丁小姐給我們上了一課。」

十天之後，周五的下午茶時間，利卡爾多穿過廣場，來到黛安娜面前，請她第二天來自己家裡，「吃一個簡單的午餐」，同時遞上一張小紙，上面寫著自己家的地址。黛安娜沉吟片刻，很小心地問道：「不知你同誰住在一起？父母或是兄弟姊妹？我該怎麼稱呼他們？」

利卡爾多笑了：「我的父母住在維洛納，我哥哥家裡，他和嫂子有一對兒女。一家三代六口人住在一起，熱鬧得不得了……」黛安娜點點頭，收起了那張小紙。

利卡爾多轉身走了，沒有看到黛安娜滴落在咖啡裡的淚水。一家六口歡歡喜喜住在一起，那是天大的福氣啊……

第二天，黛安娜穿上唯一的一條絲絨長裙、一件燙得筆挺的白色襯衫，把頭髮挽成髻，用髮針仔細地插好，赴約去了。運河邊上，一棟六層樓的石頭房子，下面四層住了四戶人家，樓頂兩層則屬於年輕的利卡爾多。按鍵通話之後，大門開啟，進入電梯，只達四樓。

電梯門開，圍著白圍裙、頂著廚師白帽的利卡爾多笑咪咪地站在門外，接過她帶來的小禮物，帶著她走到走廊盡頭。那裡有另外一架電梯，利卡爾多將一把鑰匙插入，這架電梯帶著他們登上五樓。

大門開處，面對了寬闊的明窗，廚房、餐室、客廳的設施之外，一面書牆以及一張寫字檯則具備了書房的功能。左側螺旋形樓梯通往上面的一層居所。黛安娜笑了：「樓中樓。」利卡爾多也笑了：「樓上有兩個臥室，因為光線好，我的畫室也在樓上。」黛安娜興奮道：「你畫畫？」利卡爾多回答說：「建築設計圖，我仍然希望有朝一日成為建築師。」

午餐簡單、美味、營養，青蔬沙拉與肉醬麵。知道客人不喝酒，利卡爾多端來了礦泉水佐餐。

「恕我冒昧，人們稱呼你『黛安娜』，你常常好像聽不到。人們喚你『丁』，你馬上就有反應，我怎麼稱呼你最好？」利卡爾多放下刀叉，很誠懇地問道。

黛安娜脫口而出：「你可以叫我『叮叮』。我小的時候，祖父叫我『叮叮』，祖母叫我『叮啊』。」話一說完，滿心懊悔。

果然，利卡爾多馬上追問：「老人家都好？」

她橫下心回答：「先是祖父，緊跟著是祖母，死於1965年的『社會主義教育運動』。」

他吃了一驚，還是繼續問道：「那麼，令尊與令堂？」

她決定用最簡單的方式回答：「1968年，我十二歲，跟著父母下放採石場。大坍方，父母和好幾位工人同時被埋葬。丁家只剩我一個人。」她的眼睛裡沒有淚水，只有強壓住的怒火。他卻轉身拿起面紙擦眼淚，心想，他自己應當叫她「黛安」。

這樣的一問一答，就此中止。靜默中，兩人的眼神傳達了同仇敵愾。

他收拾餐具，她燒水泡茶，用的是她帶來的小禮物，台灣高山茶。

茶還燜在壺裡的時候，她從書牆上取下一本拉丁文版的維特魯威《建築十書》，翻開第一書，有關住房的部分，拿到已經清理乾淨的餐桌上，攤放到他面前，提出了一個古怪的問題：「在建築學上，有沒有一個詞彙叫做『房樑土』？」（二）