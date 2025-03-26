我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被捕1天後 以色列釋放奧斯卡紀錄片巴勒斯坦導演

彭博：李嘉誠出售巴拿馬運河港口 仍按計畫進行

大雪落花棚（八）

李東文
聽新聞
test
0:00 /0:00

這真是不尋常的一年，夏天的時候，新聞報導說是五十年來最熱的一年，冬天說下了場三十年一遇的大雪。不知明年，氣象方面又要發布什麼樣的新紀錄。安東年記得夏天時因為溫度太高，沒有師傅肯接他家搭棚的活，他急得幾乎沒瘋掉。

他把花棚擴大到十畝，一半是因為塑膠廠在環保方面增加了成本，利潤遠遠比不上從前，他採納了舅舅的意見，利用自己擅長的種花技術，重新定位了以後的發展方向。

「現在上面要求你們更換設備，你們更換了、達標了，可以生產賺錢了。但如果政策再變，又有其他方面的要求，沒準你家的塑膠廠要直接關停！」舅舅年紀大了以後，說話做事，比以前更直接武斷，也更自大，時常以為自己就是真理本身。舅舅牛屁哄哄這一氣質，是安東年最喜歡的。他希望自己有朝一日也能像他這麼強硬，指點江山，揮斥方遒。

另一半原因來自鄉長的遊說。鄉長承諾，如果安東年擴建大棚的話，他會在自己權力範圍內，給予最大的優惠。因為環保這個大方針，鄉裡要向無污染方向走，而花卉無疑是無污染中的典範。

花棚必須要在秋天到來之前搭建好，因為秋天是多肉植物的生長季。在入秋前把從別的花棚買來的小苗種好，小苗才能在短暫的秋季發好新根，紮穩，才能安全度過低溫的冬天。多肉植物只長春秋兩季，太冷和太熱都要休眠，而休眠期間的養分消耗來自生長季的儲備。

最後是安東年父親出馬，請來了自己師兄兩父子，日夜加班，在接近四十度的高溫下把新花棚搭好。父親年輕時在工廠上班，是個技術很好的鉗工。

安東年看看時間差不多，就跟惠芬告辭，去鄉裡開會。（八）

上一則

畫家陳澄波家族 裸捐2000幅閣樓藏畫 台南國家美術館接手

下一則

憶亡友

延伸閱讀

中古世紀餐廳

中古世紀餐廳
下雪天

下雪天
達美航班多倫多機場強風大雪中降落翻覆 19人受傷

達美航班多倫多機場強風大雪中降落翻覆 19人受傷
明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷

明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷

熱門新聞

王鼎鈞談到激動處，時而比手，時而沉思。（記者何振忠／攝影）

人物側寫／不計後果 百歲鼎公「明月直入，無心可猜」

2025-03-22 19:44
王鼎鈞與妻子王棣華在自家後院賞梅，攝於2009年5月17日。（本報資料照片）

談此生歸屬 王鼎鈞：故鄉是我的初戀，紐約是我的婚姻

2025-03-22 02:23
作家王鼎鈞著作逾40種，作品及人生一如長河，數十年創作不輟，近日出版自選集「江河旋律」，他在世界日報專訪中暢談創作，樂此不疲。(記者何振忠／攝影)

世報專訪╱百歲王鼎鈞：如此這般 貫徹始終成作家

2025-03-22 02:30
圖／林蔡鴻

幸運的養女

2025-03-19 02:06

家鄉至味之漢中鍋貼

2025-03-16 02:00

男人的風度

2025-03-19 02:01

超人氣

更多 >
想到國外退休？這5國歡迎美國人

想到國外退休？這5國歡迎美國人
秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美

秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美
曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地

曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地
川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由

川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由
全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查

全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查