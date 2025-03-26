這真是不尋常的一年，夏天的時候，新聞報導說是五十年來最熱的一年，冬天說下了場三十年一遇的大雪。不知明年，氣象方面又要發布什麼樣的新紀錄。安東年記得夏天時因為溫度太高，沒有師傅肯接他家搭棚的活，他急得幾乎沒瘋掉。

他把花棚擴大到十畝，一半是因為塑膠廠在環保方面增加了成本，利潤遠遠比不上從前，他採納了舅舅的意見，利用自己擅長的種花技術，重新定位了以後的發展方向。

「現在上面要求你們更換設備，你們更換了、達標了，可以生產賺錢了。但如果政策再變，又有其他方面的要求，沒準你家的塑膠廠要直接關停！」舅舅年紀大了以後，說話做事，比以前更直接武斷，也更自大，時常以為自己就是真理本身。舅舅牛屁哄哄這一氣質，是安東年最喜歡的。他希望自己有朝一日也能像他這麼強硬，指點江山，揮斥方遒。

另一半原因來自鄉長的遊說。鄉長承諾，如果安東年擴建大棚的話，他會在自己權力範圍內，給予最大的優惠。因為環保這個大方針，鄉裡要向無污染方向走，而花卉無疑是無污染中的典範。

花棚必須要在秋天到來之前搭建好，因為秋天是多肉植物的生長季。在入秋前把從別的花棚買來的小苗種好，小苗才能在短暫的秋季發好新根，紮穩，才能安全度過低溫的冬天。多肉植物只長春秋兩季，太冷和太熱都要休眠，而休眠期間的養分消耗來自生長季的儲備。

最後是安東年父親出馬，請來了自己師兄兩父子，日夜加班，在接近四十度的高溫下把新花棚搭好。父親年輕時在工廠上班，是個技術很好的鉗工。

安東年看看時間差不多，就跟惠芬告辭，去鄉裡開會。（八）