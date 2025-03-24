她父親原本打算把花棚交給她大哥打理，但她大哥是個讀書很聰明的人，更樂意留在大城市做一名循規蹈矩的公務員。惠芬用實際行動，贏得了父親的信任、同行的讚賞，花大力氣培育了幾個妖艷的新品種，在花卉比賽中得過幾個了不起的大獎。安東年眼饞了她的好東西很久了，想問她要幾個小苗玩玩，但她不肯，給多少錢也不賣。

友誼騙不來寶貝後，安東年改變了策略，曾在她失戀的時候送上溫暖和曖昧。但她每次都能在關鍵時刻煞車，無情地終止了安東年的美男計。

安東年去到時，惠芬和衣裹著睡袋，在她家花棚會客室的沙發上睡覺。做為家裡的主要勞動力和技術總監，年輕的惠芬也像安東年那樣，在花棚裡守了幾天幾夜，累壞了。

會客室的地面和桌椅上，擺滿了從花棚搬進來的名貴花草，密密麻麻，錯綜複雜，五顏六色。安東年喜歡的那幾個新品種放在最安全的大茶桌上。縱橫整齊擺放在空曠的花棚裡面的時候，這些寶貝美得驚人。搬進一個狹窄局促的空間，又毫無章法地亂擺亂放，看上去只比路邊的雜草好一點。

惠芬躺在長方形的沙發上，周圍擺滿奇花異草，個別還散發著類似蘭花的芬芳。安東年站在門口往裡望望，猛地大吃一驚，以為惠芬死了，正躺在靈堂一個打開的棺材中。惠芬伸手可及的地上擺著個不大的黃酒壺。這個喜歡喝酒的姑娘，為了暖和身體，應該是在睡覺前喝了幾口。

惠芬醒了，猛地挺身坐起來，又把安東年嚇一大跳。看到惠芬蓬頭垢面的樣子，安東年想笑又不好意思笑。（六）