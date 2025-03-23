從那以後，安東年接到鄉裡開會的通知，心裡就犯嘀咕。不管是什麼內容的會，都要先給父親打支預防針，怕他的血壓受到刺激出問題。他和母親商量後，買了幾盒同仁堂的安宮牛黃丸，以備不時之需。

安東年家的主要經濟來源是塑膠製品廠。這間工廠，他父親付出了半生的心血，從一間以自家祖屋為廠房的小作坊，發展成全鄉最大。今年夏天之前，工廠發展勢頭健康，市場回饋良好，安東年不必為錢發愁。在多肉植物這一塊，他給自己的定位是玩家，只為興趣愛好，不虧錢就行。所以他以前的舊花棚小小的，兩三畝地的樣子，像舅舅年輕時一樣，養些自己喜歡的品種、培育些新奇有價值的新品種。他最大的野心是參加國際多肉植物展，並且捧回來金獎。

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安東年剛出家門，就被冷風吹得睜不開眼，淚水小河似地嘩嘩直流。這幾天不眠不休，幾位老闆聚在一起守夜時，都從自家帶來了酒，亂喝一通後他上火了，眼睛腫得很厲害。洗澡的熱水誘導出了他的疲勞，手腳有綿軟的感覺，這會去練拳，會被別人揍得很慘。他打消了去武館的念頭，轉而去找惠芬玩。

惠芬家大棚比他想像得更慘，占地兩三畝的舊棚棚頂塌了下來，但還有不少柱子穩穩地紮在地上沒有動，歪歪斜斜地豎著，指向天空。白色的殘雪和鏽跡斑斑的鐵形成了強烈的對比，有種被敵軍轟炸過的感覺。

惠芬剛才在電話裡說，貴重的花草都搬好放在安全的地方，被壓壞的部分是可以接受的損失。惠芬大大咧咧的，比男人還豪爽，也比男人更能來事。（五）