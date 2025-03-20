畢竟，在職業場上努力打拚了二十年，寧笠淳也做到上市公司高層管理人員的位子上了。從十四、五歲起，就在同一個教室做了同學開始，一路走過來到了今天，寧笠淳到底是怎麼樣的一個人，妍筎還是能夠篤定自己對他是了解的。當然，妍筎也清楚，假若自己不是自小就是公認的美人胚子，只怕寧笠淳也不見得就會那麼樣堅定地認準了她，研究生一畢業就求了婚。

妍筎想起來，年輕的時候總是會纏著寧笠淳反覆地問，為什麼會在那麼多女孩子裡，單單選擇了她。寧笠淳也總是笑著，揉了她軟軟的頭髮，「傻瓜，我當然是喜歡你啊。這還用問嗎！」

當然，對於這樣的回答，妍筎並不感覺多滿意，但是再問也問不出第二種答案，倒反惹得寧笠淳有些起了反感，從一開始還會笑，到後來不耐煩的聲口，讓妍筎不滿意之餘，又生出來些惱恨。可是依舊改不掉地要問，自然也期盼著能聽見兩樣的答案，果然還真的給她如願以償聽見了。

那一次她又問起來，也不知道寧笠淳想到了什麼，先說了一句：「我記得小時候，有一次我爺爺跟我說，一個男人一輩子要做三件事。」頓住了，瞇起了眼睛看著前方，彷彿看見了什麼似的。妍筎看著寧笠淳，眼睛裡有些殷殷的期待，不知道她的那一個祖公公給了她丈夫一個什麼樣的告誡。

寧笠淳似乎看穿了妍筎的期待似的，笑了一下，收回目光，落到妍筎的臉上，慢慢開口了，道：「我爺爺跟我說，一個男人，一輩子呢，有三件事是一定要做到的──掙錢要掙大錢、做官要做大官，娶妻呢，則要娶美妻。」（二三）