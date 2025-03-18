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花樓會（二一）

常湘雲

槿心的臉上沒有什麼變化，至少妍筎沒有看出來，聽見她的這番話，槿心有什麼臉上神情的改變。妍筎咬咬牙，心裡暗自恨聲念了一句：這個丫頭！倒還真沉得住氣！哼！我就不信了，既做了賊，難不成還真的不心虛？哼！

這樣想著，妍筎就咧開嘴笑了一下，但是，她立刻就意識到，自己的笑有多彆扭──嘴角的肌肉微微感覺有些發痠。可是，妍筎又心裡明鏡似的，這樣的關頭，自己是不能不笑的，她必須要在氣勢上壓倒槿心，雖說槿心似乎並沒有表現出任何要勝過她的跡象來。妍筎又端起咖啡杯，送到嘴邊喝了一口咖啡，但是這一次她沒有把杯子放回到桌上，而是一手握著杯子，另一隻手在杯子上輕輕來回摩挲著，開了口，卻是不容置疑的聲口：「白小姐，我要你離我們家寧笠淳遠一些。」

槿心的臉上略變了一下，細白如瓷的臉上現出來一抹極淡的粉色，但很快就恢復了原來的瓷白，看著妍筎，微微笑了一下：「寧太太，我離你們家寧笠淳，原本也不近。」

妍筎的眼睛一下子睜圓了，有些錯愕似的：「什麼？」

槿心再笑一下，大大的眼睛裡也有了一絲笑意，卻有些譏誚的味道似的：「我跟寧先生只是普通的同事。」淡淡的聲口裡，也竟有些不屑。

妍筎吃驚地看著槿心，不知道應該說什麼。

槿心又笑了一下，說道：「寧太太，其實，我接到你的電話，就知道我們見了面，你會說一些什麼話了。」

妍筎簡直要驚跳起來了，身子晃了一下，差點杯子裡的咖啡都灑出來。耳邊又響起來佳菀的話來了：「如今的年輕女孩子都精怪著呢。」（二一）

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