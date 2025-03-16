「你是不知道，如今這樣的女孩子也不是少數。她們是成功將別人的家庭拆散了，但是最後她們自己，也被男人像丟一塊破抹布似地丟棄了，也是不要太可憐可悲呢！」

妍筎的眼珠子簡直要從眼睛裡掉落下來，看著佳菀，有些不相信自己的耳朵似的。佳菀笑笑，伸出手在妍筎的臉上輕輕摩挲了一下，彷彿有些心疼似的，嘴巴卻沒有停，繼續說道：「表姊，你真的是純潔欸！按照時下時髦的一個詞：你簡直就是小蘿莉，真萌死人了！你這樣的清純，讓我都不好意思再跟你說下去了。」

妍筎抬手把佳菀的手從臉上拂開去：「你說，你說呀，我還真的想知道你這一張狗嘴裡，是不是真的能吐得出象牙來！」

佳菀撇撇嘴：「喲！這樣損我！哼！」可到底還是說了出來：「還有一種呢，你這樣純潔的女人只怕想破了腦袋，都不見得想得到。還有一種呢，就是兩個人並不結婚，而是分別再找，各自成家，然後繼續做情人。」

聽見佳菀這樣說，妍筎驚訝得連嘴巴都張大了，成了個圓圓的圓圈。她當然是完全想不到竟然會是這樣的結果。

佳菀笑笑：「表姊，你難不成真的沒聽見過這樣的一句話麼？『妻不如妾，妾不如偷』，其實，人性都是相同的，不管男人還是女人，偷情的刺激永遠來得更吸引人。當然啦，」佳菀再撇撇嘴，說道：「現如今原本就是人心不古、世風日下的世道，我們說別人的時候，保不齊別人也正在說我們呢。所以呀，看好自己的就好了，別人的事是別人的事。是不？所以呢，你就好好看著你們家的寧笠淳是正經！」（一九）