我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印第安納州女開車睡著摔進水溝 靠1物吸水撐6天存活

名表、海洋拉娜、Dyson... 7奢侈品好市多買半價

燒火龍（一○）

羊亭
聽新聞
test
0:00 /0:00

他們還聊了些別的，直至天色漸暗。門只漏了一道小縫，冷空氣卻打著旋往裡鑽，皮膚一陣一陣地起雞皮疙瘩。鎮政府外面的廣場上，聚攏了越來越多的人，鑼聲、鼓聲、人聲、鞭炮聲此起彼落。有人進來通知他們趕緊準備，吉時已到，燒火龍馬上開始了。

大家立時振奮起來，紛紛脫光上衣，頭裹毛巾，下身穿紅色短褲，腳蹬草鞋，拿著龍桿，高舉火龍，氣勢浩大地湧向廣場。廣場上人頭攢動，見舞龍隊出來，人群如岸邊波濤起伏，人們不約而同地大聲吆喝。就好像他們面對的不是一群普通村民，而是久違的英雄。

按照流程，領導先登台講話，還好不太冗長。然後，一個主祭模樣的老者向四方恭敬作揖，抑揚頓挫地念了一通話，最後扯開嗓門道：「敲鑼打鼓舞金龍，火樹銀花不夜天。熱熱鬧鬧燒火龍，歡歡喜喜過元宵。」

頓時鑼鼓喧天、鞭炮齊鳴、煙花不斷，把四下照得明亮通透。人太多了，大家都為火龍而來，他們自然成了焦點中的焦點。半裸的身子展示在人前，羽森很不自在，再看看父親和小李，他們目視前方，臉上堅定從容，沒有一點扭捏。羽森把目光從人群聚焦到火龍，漸漸篤定了些，感覺有股熱流在身體裡游動。

最前面的引龍人手持龍珠，上下左右舞動一番，也扯著嗓子高呼：「金龍出世，國泰民安。歡度春節，大鬧元宵。出──發──囉──」

鼓點更密集了，也更有節奏了，鑼聲如波濤蕩漾，直擊耳心，鼓膜劇烈震顫。沿著巷子，很快便來到主街。大街兩旁人群稠密，街心也聚滿了烏泱泱的人，比平日逢集熱鬧數倍。（一○）

春節

上一則

雷軍 激勵員工 每個都是CEO

下一則

魔鬼和上帝的打賭

延伸閱讀

尹錫悅涉內亂首次刑事庭 13分鐘結束

尹錫悅涉內亂首次刑事庭 13分鐘結束
擦出火龍、乘客倒掛、瀰漫煤油味…達美航空翻覆畫面曝光

擦出火龍、乘客倒掛、瀰漫煤油味…達美航空翻覆畫面曝光
金山慶農曆年 花車大遊行登場 影星陳冲擔綱開場

金山慶農曆年 花車大遊行登場 影星陳冲擔綱開場
舊金山盛大慶祝農曆新年 花車大遊行點亮蛇年

舊金山盛大慶祝農曆新年 花車大遊行點亮蛇年

熱門新聞

家族中的閃耀珍珠(上)

2025-03-07 01:00
1954年，吳宓（右三）與西南師範學院歷史系教師合影。 （圖／取自《吳宓日記》）

吳宓，成就了清華國學院和「四大導師」

2025-03-09 01:00

傷愛

2025-03-06 01:00
越南少女。

越南女人

2025-03-07 01:02
河內市景。

越南女人

2025-03-08 01:00
圖為瓊瑤二○二二年出席「瓊瑤故事館拼圖展」開幕記者會。(本報資料照片)

我的文學啟蒙老師─瓊瑤女士

2025-03-03 01:00

超人氣

更多 >
好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌

好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌
金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭

金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭
金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光

金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光
南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺

南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺
今年若出現經濟衰退 如何自保？

今年若出現經濟衰退 如何自保？