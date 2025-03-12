鎮政府一樓的那個房間應該是會議室，為了這次燒火龍，才臨時騰空，把火龍和舞龍的器具堆放在裡邊。屋裡開了空調，前台上面還開著電暖，但房間太大太空 ，聚熱效果不佳，大家冷得直打哆嗦。老人們緊靠著空調和電暖，吞雲吐霧間，面目都被煙雲模糊掉了。小李披上外套，縮著身子來回踱步。

他來到羽森面前，饒有興味地說：「你知道嗎，師兄，其實火龍不是我們本地產物。湖廣填四川那會兒，是沿海一帶客家人帶過來的。」

這個羽森倒沒有研究過。自小年年盼、年年看的燒火龍，依照固有的思維，應該是一代代傳承下來的。若如小李所說，憑著胸懷和熱愛，把外來的產物發揚光大，還真不是一件容易的事。

小李接著說：「這是客家人的傳統，很早以前，客家人就用燒火龍的方式，祭祀龍王以求風調雨順。廣東和福建的客家人，雖然離我們那麼遠，燒火龍的傳統卻和我們一模一樣。」說著他拿出手機給羽森看。全是燒火龍的圖片，還有不少視頻。

據小李說，那些火龍既有福建的，也有廣東的，就是沒有他們這裡的。羽森覺得，兩邊的火龍又像又不像，龍的形態、顏色相差無幾，舞龍的場景也大略一致。不同的是，廣東和福建那邊舞龍時穿得一身金黃或通紅，就他們這裡上身赤裸、下身短褲。

羽森想，舞龍方式的差異，看似是件小事，卻有其必然意義。當年先人們背井離鄉、跋山涉水，融入到填四川浩浩蕩蕩的隊伍，路途迢遙、前程渺茫，經歷舟車勞頓、經歷生離死別，卻不忘回望來路，把記憶裡的火龍、燃燒在血脈裡的火龍，逐漸具象，一點點復原，並以此做為懷舊與思鄉的載體。也許正因為此，才更珍惜、更虔誠吧？（九）