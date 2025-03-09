由於父親秉持「讀書到任何時候都有用」信念，他們三兄妹都是大學畢業。她從農村考上大學、哥哥從工廠經推薦上了大學，妹妹高中畢業直接參加應屆生高考 ，被南京大學高分錄取。母親曾不無自豪地對人說：我們沒給子女留下萬貫家財，但我們給了他們每人一個大學文憑。

因了這個文憑，他們三個都進入體制，學有所用，衣食無憂。有時候她想，子女照看年老的父母，可以說是反哺，也可以說是盡孝，但歸根到底是一種責任。他們盡了養育之責，我們盡送終之責。對他人盡責，當然會像背了一個包袱走路，不那麼輕鬆，但想想別人一粥一飯地把你養大、一字一句地育你成人，背著他走一段路，也公平合理。

又一個值班日結束了。母親像是累壞了，頭一挨枕頭就安然睡去。她掖了掖被子，關了燈，帶上房門。她知道，晚上值夜班的護工會來每個房間巡視，母親的社安卡就在抽屜裡，緊急情況養老院 會直接送醫院。母親在這裡是安全的。

一陣冷風襲來。她下意識地裹了裹身上的雙面呢大衣。小城的冬天已經實實在在地來了，路邊的法國梧桐落盡了葉子，露出光禿禿的樹枝。樹枝上掛起了幾只紅紅的小燈籠，蕭瑟之中現出一點喜氣。

再過兩周，就是春節 ，屆時哥哥和妹妹都會來陪母親過年。她已經跟食堂預定了軟兜長魚和炒生魚片，這些都是母親最愛吃的菜。「母親一定會開心的。」不知為什麼，她想起布魯克‧尼科爾斯那首名為《灰燼之華》的歌：灰燼中的美麗，帶著超越的和平。

她的嘴角露出一抹溫暖的笑意。（全文完）