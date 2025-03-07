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燒火龍（四）

羊亭
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「沒關係，有叔伯們在，你只需要緊跟我們的步伐，手上的動作保持一致就行了。你年輕力壯，頭腦也好使，還比不上我們這幫老傢伙嗎？」父親越說越興奮，「舞龍、燒火龍，跟做其他很多事是一樣的，肯賣力、不怕苦、上點心，你就不會比別人差。」

「算上我也還差一人，怎麼辦？」

「到時候會有辦法的。」

羽森和父親說定，第二天吃了早飯就回去。上午排練一次，午後再排練兩次，下午就可以彩排了。

夜裡羽森久久難以成眠，滿腦子都是燒火龍的場景，耳中傳來悠遠的鑼鼓聲。做的夢也全和燒火龍有關，他一會兒變成小孩，在人群中一邊點煙花，一邊呼喊，一會兒在舞龍的隊伍裡，滿頭大汗地手舞足蹈。天不見亮，他就起床了。

妻子揉了揉朦朧睡眼，問他：「怎麼這麼早？今天不是周末嗎？」

「我回一趟村裡，今天鎮上要燒火龍鬧元宵。」羽森快速穿好衣服，看了眼妻子，「你要不要回去？你還從來沒見過燒火龍。」

「用得著這麼早去嗎？」

「我們還得排練呢。」

「你自己去吧，」妻子打了個哈欠，「我約了下午做臉。」她整理著被角，嘟噥道：「什麼時候喜歡上燒火龍了，以前從沒聽你說起過。」

羽森沒理會她，倉促洗漱，臨出門前，帶上了裝著父親羊毛衫的手提袋。俗話說，正月十五大似年，今天沒過，年就還沒過完。穿上新衣服，一樣能沾到喜氣。

車到老家的院前，天才濛濛亮。雞啼四起，薄霧中近樹與遠山若隱若現，有種安謐祥和的味道。這時父親正好開門，把洗過臉的水潑灑在院子裡，升起騰騰熱氣。（四）

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