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花樓會（九）

常湘雲
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槿心的臉上現出些淡淡的紅暈來，看著妍筎。她不知道妍筎究竟聽見了一些什麼，但是妍筎能聽見什麼呢？槿心悄悄笑了一下，看著妍筎，目光很平靜：「寧太太，我離你們家寧笠淳原本也並不多麼近。」

妍筎的眼睛一下子睜圓了，「什麼？」竟是有些錯愕似的。

槿心又笑了，卻是有些嘲諷似的，可是，嘲諷誰呢？寧笠淳？妍筎？抑或是那個不知名的嚼舌頭的人？槿心看著一臉詫異的妍筎，「我跟寧先生只是普通的同事。」

妍筎臉上益發驚愕起來，嘴唇動了兩下，卻沒有說出話來。

槿心再笑了一下，看著妍筎，「寧太太，其實，接到你的電話說要見面，我就猜到你會說一些什麼了。」

妍筎差點要驚跳起來了。槿心看著妍筎臉上幾乎是震驚的神情，不禁在心裡「哼」了一聲，又不屑，又有些可憐。這個女人，這個看上去保養得極好的風韻猶存的女人竟是如此不聰明。果然是寧笠淳說的？女人是糊塗一些可愛。糊塗？槿心微微攢了一下眉。糊塗不是傻、不是愚蠢，不是麼？槿心看著妍筎那張圓潤的臉，心裡有些難過。

妍筎的額頭上滲出些密密的汗粒子來。張張嘴巴，依舊沒有說出話來。

槿心悄悄嘆口氣，開口說道：「寧太太，我不知道你都聽見了一些什麼，但是，不管是哪個告訴你的，也不管你是否相信我說的，我能夠告訴你的只有一句話：我跟寧先生只是普通同事。僅此！」槿心的聲口是篤定的，有些不容置疑的味道。

妍筎的臉突然漲紅了，跟著眼睛裡就閃起了淚光，高高的胸脯子劇烈起伏著。槿心看得出來，妍筎是在努力克制不讓眼淚落下來。槿心也不說話，她不想再說什麼，也不想刺激妍筎，誰都無法預測一個受了刺激的女人，會做出什麼樣瘋狂的舉動來。（九）

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