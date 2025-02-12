東邊日出西邊雨（二）

圖／王幼嘉

原先，王強作息按時得像軍人，晚上十一點一定在床上，早上七點一定起床，連周末、出去度假都這樣。溫玲笑他就是個鬧鐘：這麼準時，多少年都不變的，連電池都不用換。

可這兩個月，他時常坐在書房裡，對著電腦或手機，窩半天都不動。甚至有幾次十二點都過了，也沒見他動窩洗漱上床。過去，哪怕再忙都沒這樣的。現在有時溫玲醒來，一看才早上六點多，身邊沒人，王強已趴在電腦跟前了。

溫玲啜了口水，心想這樣的情形，在過去兩個月有那麼十幾次呢。當時沒太在意，記得有天晚上，溫玲問他在看什麼呢，這麼入迷。王強說是他表弟發的一個帖子太長沒看完，因為表弟讓王強看完就刪，於是他只能抓緊瞄。

說完，王強關了電腦，趕快過來爬上床，摟住溫玲說：「我表弟也真是的，在衙門工作，還敢發這麼敏感的帖子。你要不也看看，滿好玩的。我們離開中國太久了，那裡發生什麼都跟看小說一樣。表弟不是發這些，就是秀他的家庭幸福。算了，還是先讓我們幸福、幸福吧。」說完，他就開始蠢蠢欲動。

溫玲原本就對政治不感興趣，當然不會要看表弟發了什麼過來。那晚，在王強的攻勢之下，她很快淪陷，就是，先幸福、幸福自己吧。

可今天，她怎麼覺得王強是在矇她，甚至連那晚床上的熱情也有點過頭和做作。一定是心中有鬼，我可太了解這個傢伙了。回想起王強老說自己是他肚子裡的蛔蟲，哼，我今天就要當回蛔蟲，鑽進你的肚子，看看有沒有什麼花花腸子。

想到這裡，溫玲躺不住了，起身去書房，打開電腦，想進入王強的帳號。她知道他的E-mail和微信 在電腦裡都可以查看。

嗯？打不開！啥時候他悄悄換了密碼了呢？唉，要是自己早點有這根筋、有這份疑心，趁他在家時，找個機會、找個藉口，偷偷看看他的手機也好。現在手機跟著王強上飛機了，正在太平洋上空呢，只能查看他的電腦了。

密碼？我的生日、他的生日不用想，肯定不會用。只要這麼刻意地換了，就沒想讓我打開進入，這在溫玲的預料之中。那麼，會不會是最簡單的燈下黑呢？王強曾說過，其實最基本的數字12345678910，或者密碼就是單詞password密碼，是最聰明的，因為誰會真正用這樣的？所以這樣用了反而保險 。可溫玲明白，這回他換密碼就是不想讓她進入，因此也不會用這招，果然。

這一晚，溫玲折騰到半夜兩點也沒個結果。疲憊不堪的她只好上床，心裡不甘也放不下，可只能先這樣了。

第二、第三天，溫玲上班回家，除了扒口飯，就是試著用各種密碼來解老公的祕密。她像上了發條一般亢奮，孜孜不倦地捧著電腦。她自忖自己是了解這個男人的，自己也一直比他聰明，所以這一次她一定要搞個水落石出。她一會兒冷靜得像個特工似地在電腦裡翻江倒海找答案，一會兒又氣得把王強家的祖宗都問候一遍。她知道，難度係數越高，越說明王強有鬼。

終於，在第三天晚上一點半，溫玲打開了王強的電腦。一切真相大白。

王強和國內一個什麼妮娜，誰知道是真名、網名、微信名，反正是個年輕女孩，卿卿我我又黏黏乎乎地膩了兩個月了。那女孩的半身裸照還刺眼地在微信上晃，呵，現在的女孩就這麼跟人聊天？溫玲真是開了眼。

這次，王強是專程回去見真人了。因為兩人都覺得相見恨晚，不面對面地相見，對不起這一生。女孩還發了兩人在機場相認相擁的自拍照。

看完這一切，溫玲倒有點洩氣了，像癟了的氣球 一樣，癱坐在椅子上。費了半天勁，好像捉姦卻沒當場在床抓獲一樣，未見姦夫淫婦赤身裸體跪地求饒，狼狽不堪，不過癮也不痛快。嗯？自己有這麼庸俗無聊嗎？可是，自己怎麼就沒有傷心呢？更不要說悲痛欲絕了。

溫玲為自己是這樣的反應有些吃驚。蓬頭垢面的她轉身撲倒床上，倒頭便睡。早上起來給老闆發了個郵件，說自己嚴重感冒，怕傳染大家，就在家歇息了。

渾渾噩噩這麼兩天後，早上醒來，她起身給自己做了個中式早餐，之後到公園去跑了幾圈。回家洗了個澡，接著開車上了高速，進了離家四十多分鐘的一個Outlet，像個傻子似的，沒有目的、沒有表情地逛了大半天。最後去了一家平時捨不得去的日本料理店，點了一大頓日餐。等進了家門，她已知道自己要做什麼。

溫玲把衣櫥衣櫃裡、衛生間裡、書房裡，王強的衣服、物品放入兩個大手提箱裡，立在了進門處。

然後，走進浴室，看著鏡中的自己，四十多歲的她，眼角已有幾條魚尾紋，嘴邊似乎也有法令紋的趨向。我是沒有閉花羞月、沉魚落雁的美貌，但再美艷的明星過了四十，不也就是平常女子啦？和周圍無數的女人一樣，長相普通、日子普通，大家不都這麼過的嗎？（二）