更早時，有好些頭家都曾獨資或合資造起一個鎮，或至少一兩條大街和它兩旁的房子。那條大街，就是小鎮的脊梁。許多森林邊的小鎮就是那樣發展起來的，在森林消失很久以後依然屹立，雖然每條大街都是馬來人的名字。

因為擁有的土地面積廣大，它們經常包含了山和河流，早年要巡視根本不可能（只能看地圖），後來也只能搭直升機。他還擁有多處海邊，數百座小島。有幾間紅毛樓就蓋在珊瑚礁環繞的美麗島上。

傳說他野心最大的時候，曾經想把大漢山、三寶山和中國寡婦山都據為私產。

富豪的名聲多來自樂善好施（尤其是辦學），運氣好的話會被稱作「儒商」的。頭家當然深諳其道，那些靠私人募款的華文中學自是首選，各式各樣的慈善基金，育幼院、養老院 、宮廟，會館、贊助出版（文學和學術）、墳場。頭家捐贈做「中華義山」的土地，和捐贈蓋華文中學的土地一樣多，都超過千畝。很多華人 死後都埋葬在他提供的土地上，不少人是接連好幾代，甚至整個家族，埋在他捐給會館的土地裡。

頭家最大手筆的善舉，是為了創辦獨立大學（Universiti Merdeka）而捐出兩千英畝樹膠芭，還有數百萬現金。為此，殖民政府威脅吊銷他的公民權，也確實那麼做了。還好頭家錢夠多，很快就把它贖回來了。之所以有那樣的底氣，部分原因在於，英女皇脖子上那串今天還戴著的珍珠，就是頭家送的。在她還是個美麗的大姑娘，在她高朋滿座的十八歲生日宴會上。

她結婚時、登基時、每年的生日，頭家的禮數都不會遜於那些最會拍馬屁的峇峇頭家。（五）