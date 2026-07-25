從新聞上看到洛杉磯藝術博物館（Los Angeles County Museum of Art，LACMA）新館正式開放參觀，心裡一直惦記著想去看看。等了一個多月，避開剛開幕時的人潮，終於在網上預訂了星期五下午三時的票。之所以特別選這個時間，是因為洛杉磯縣居民在三時後可免費參觀，也算是一種市民福利。

我不是專家，也談不上懂藝術，只是單純想看看這座討論多年的新館建築，以及那些來自世界各地的館藏。從地下停車場搭乘電梯上樓，首先映入眼簾的是寬敞明亮的歡迎廣場，穿過廣場，便來到新館。這座建築從規畫到落成，歷時將近二十年，耗資超過七億美元，由瑞士 著名建築師祖索爾（Peter Zumthor）設計。新館橫跨威榭大道，不像傳統博物館那樣四四方方，而像一塊漂浮在城市上空的巨大曲線平台，帶著未來感與某種超現實氣息。

整棟建築最特別的，是它幾乎是一個單層流動式展覽空間。館內沒有傳統美術館那種明顯的主入口，也沒有固定參觀路線，更沒有依照年代排列、從古代走到現代的歷史順序。大量自然光從玻璃帷幕灑入，觀眾像是在城市中漫步，而不是在教科書裡閱讀藝術史。

這座新館最吸引人的地方，在於它打破了傳統博物館以國家、文明或年代分類的方式。不同文化、不同時代的藝術品被刻意放在一起展示，形成一種跨文明的對話。例如中國古代佛像旁邊，可能就是現代雕塑，這樣的安排，讓觀眾不再只是看歷史，而是感受到人類文明彼此之間深層的聯繫。

新館前方最著名的戶外裝置藝術，便是城市之光。這件作品由藝術家克里斯．波頓（Chris Burden）創作，以兩百零二盞洛杉磯老式街燈排列而成。夜晚燈光全部亮起時，有一種夢幻而震撼的美感，也成了洛杉磯最受歡迎的拍照地標之一。

另一件令人印象深刻的作品，是藝術家海瑟（Michael Heizer）的懸浮巨石。一塊重達三百四十噸的巨石，橫跨在觀眾步行道上方，人們從巨石下方穿過時，會不自覺感受到人類在大自然面前的渺小，也感受到藝術所帶來的力量與壓迫感。

在觀看眾多展品時，一尊約一米高的佛像特別吸引我的目光。它來自中國山西大同的雲岡石窟，已有一千五百多年歷史，歷經千年風霜，依然散發著安靜而莊嚴的氣息。

第一眼看到它時，感受到的是內斂、慈悲與平靜。那張修長的臉龐，額頭高挺，雙眼微垂，嘴角帶著若有若無的微笑，那不是歡樂的笑容，而是一種洞悉世間苦難後的慈悲與包容。右手輕舉胸前，像是在安撫眾生，也像在默默給予人心力量。

仔細觀看，還能發現它身上仍保留著西域與印度佛教藝術的影響，衣紋線條簡潔而帶節奏感，帶著一種古樸與神祕。它所呈現的，其實是佛教沿著絲綢之路，從印度、中亞一路傳入中國後，與中原文化融合的痕跡。

這尊來自北魏的佛像，靜靜站在洛杉磯藝術博物館裡，與來自世界各地的藝術作品彼此對望，也恰恰呼應了新館的理念：藝術沒有國界，文明從來不是孤立存在的。

離開展館時，夕陽正透過大片玻璃灑進室內，遠處的「城市之光」開始一盞盞亮起，吸引許多遊客停下腳步拍照。我忽然覺得，藝術或許並不只是高深的學問，它更像是一座橋梁，讓不同文化、不同時代的人，在同一片光影中彼此相遇。