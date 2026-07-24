大雁媽媽和剛出生的大雁寶寶。（圖／作者莉莉提供）

在加拿大 艾德蒙頓（Edmonton）住了幾十年，一向對動物沒有太多的關注和想法的我，突然上天送來了一對珍貴的大雁訪客到我們家。一隻大雁媽媽在我家窗前的花壇築巢，兩天內就下了六顆蛋，並且每天都很有耐性地孵蛋；大雁爸爸每天都在屋頂上守護著，就這樣，這雙大雁前前後後和我們相處了三十五天。

故事應從四月三日說起，我發現窗外露台上來了一隻大雁，牠在雪上漫步，過陣子就飛走了，我猜想是路過的。過了一星期，對面屋頂上有一雙大雁站著遙望四周很久，似乎在觀察環境。四月十三日下午，一隻大雁在我家窗前的花圃坐了一整天，屋頂上也來了一隻稀客，應該是大雁爸爸吧。隔天，我看到大雁媽媽已經生了三顆蛋，大雁爸爸也在屋頂上守護著。

四月十五日大風雪，天氣非常不好，大雁媽媽用枯枝乾草把巢裡的蛋蓋好就離開了。等風雪過後，那雙大雁不但回來了，下午大雁媽媽又生了蛋，前前後後一共生了六顆，大雁爸爸也沒閒著，全天都在屋頂守護著。

我和先生都被感動了。說起大雁媽媽的孵蛋過程，好像大自然為我們開了一門大雁生產的私人課程。大雁媽媽與我們隔著大玻璃窗相望，二十四小時坐在巢上孵蛋，最多只會離開十分鐘左右。牠們真的是成雙成對的忠實伴侶，兩隻大雁會同去同回，一隻回到花壇上繼續孵蛋，另一隻飛上屋頂守衛。

碰到風雪天寒的時候，大雁媽媽會展開趐膀，拔下肚子上的柔細羽毛和乾枯的枝葉混在一起，鋪蓋在巢的四周用來擋風保暖，不離不棄。日子就這樣一天一天過著，我們朝夕相處，經常四目相望，牠也不再怕我們了。

到了五月十五日清晨，大雁爸爸不在屋頂上，而是站在我們家的圍籬上，大雁媽媽翅膀下的蛋殼破裂了，三隻小寳寳探出小小的頭，可愛漂亮極了，金黃帶點綠的毛色，明亮的小眼睛偷偷地探視著外面的世界。隔天數了數，一共有六隻漂亮的大雁寶寶，我們一家人都非常高興，小孫兒們也興奮至極。我們還為大雁寶寶們開了慶生派對，帶著兒孫一起包水餃，為大雁一家慶祝新生命的到來。

再過兩天，大雁爸媽帶著牠們的寶寶走到附近的小湖找到了新家。好友得知這個消息，恭喜我們家是風水寶地，一定是氣場協合、環境優良，家裡祥和興旺。常聞大雁本是吉祥富貴鳥，這次飛入尋常百姓家，是有錢也買不來的福氣。所以古人說有鳳來儀、鳥落旺地，是一場有緣的相遇。

天下沒有不散的宴席，現在我們的花圃裡再也看不見靜坐在那裡的大雁媽媽，屋頂上也看不到大雁爸爸了。牠們離開了，雖然我心裡有很大的失落感，但牠們留下了令人難忘的美麗回憶。