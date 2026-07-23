近日走訪新港灘 （New Port Beach）晨運時，發現各家門前各有特色，有的種滿奇花異木，充滿異國風情，讓人差點以為到了南美洲；有些走新潮路線，看到的建築幾乎沒有牆，全部是大片玻璃落地窗， 坐在室內即可欣賞海灘和落日餘暉。

偶爾還可以看到名師設計的大門，上頭是厚重的銅製雕塑，造型似歐式古代城門，設計精美，雕刻出色，大門兩邊的柱子也經過特別的設計和燈光配置，加上門邊特別的花藝，光是大門的造型和設計，可能就接近一般普通房子的造價。門上還有拱門，像是古代宮殿，搭配特殊雕工，連木材都是一時之選；旁邊院子門的鐵欄閘門也都安排得像是藝術品展示，我十分驚嘆世間有如此美麗像天堂的地方。

有些豪宅四周圍繞了高大的樹牆，仔細看，牆還不只一層，講究的有四層。鐵欄杆之前是一排玫瑰花，鐵欄杆之後則是綠植的高牆，接著是較矮及腰的矮小綠植，最外層則是一排小花。就連透過鐵門，也能看到院中大樹底下都種滿了三層不同高矮顏色的花朵，看出設計之用心。

這天早上，我因為和弟弟約在附近的咖啡館，雨不大，決定撐傘漫步往咖啡館走去，沿途欣賞附近人家各有情趣的庭院。有的花園中種滿果樹，果實纍纍，讓人看得口水欲滴；也有人的花圃為了省水，種植了一些耐旱的花草植物，設計上也別具匠心，用小石子、紅土或黑土造成顏色對比或反差，非常有趣。

幾年前有機緣去參觀了一個名畫家在比佛利山（Beverly Hill）的莊園，停車場大到像一個足球場，大門是座黑色雕花挑高大鐵門，非常氣派，大廳入口宛如羅馬大拱門，厚重而高大。入內之後我還鬧了一個笑話，因為這裡房間又多又大，我得緊跟著逛，否則真的會在裡面迷路，地下室有保齡球館和游泳池，光是僕人居住的地區就是四房兩廳和大廚房。早餐廳的地板是透明玻璃，往下看可以看到整個游泳池，立刻我雙腿發軟，不敢走過那個餐廳，結果是在地板的梁架上爬出去的。

有些大宅院從大門外看起來像公園入口一樣，門口有大鐵門、警衛室，鐵門內有幾隻大狼狗巡邏守衛，進入大門經過車道才到達主建物，房子前面有大花園、草坪、噴水池，像是到了歐洲宮殿。

每一家的庭院代表著主人對藝術欣賞的程度，也透露出主人的想法，有人在深色建築的房子漆了大紅門，或者是白色建築配上黑色的門，也有白色建築配上了摩洛哥式的藍邊，打造異國風情。有人故意將花園裡的花盆傾斜四十五度，長出來的花也就像是順著河流般傾洩而出，別有一番韻味。

從前院也可以看到很多事情，有的有小腳踏車或鞦韆架，代表家裡可能有小孩；有網球網的家庭，可能有小男生是網球隊隊員；有舒適躺椅者，家裡可能有人有閒情常坐在前院喝咖啡，還邊曬太陽猜誰會走過門外？

下次你經過誰家門前的時候，也可猜猜是怎樣的人住在裡面？