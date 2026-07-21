早上女兒正準備上班，忽見她從車道返身，向外子商量借用車，不一會兒她又衝進門，大聲嚷道：「爸，你的車也沒辦法啟動。」昨晚還好好的，怎麼可能一夜之間兩部車同時壞掉？

兩部車完全看不出被破壞的痕跡，外子啟動女兒的車，傳來一陣轟鳴聲；再試開另一部車時，一股濃臭的汽油味飄散在驚天動地的噪音裡。我腦海裡留存的關於偷車的新聞報導，瞬間和眼前的畫面連結，嚇得尖聲大叫：「太危險了，快下車。別查了，觸媒轉換器被偷了。」

一個觸媒轉換器少說也得四千多元，兩部車重新組裝再加上工錢，天啊！我再也無法往下想，一顆心彷彿被狠狠刺了一刀，正無聲地淌著血。外子比我冷靜，他說：「別急，兩部車都保了全險，不過每部車的自付額得要一千元。」這筆帳只能咬著牙吞了。

我們加入的「AAA」會員制終於發揮作用，迅速來了一部拖車，外子跳上拖車跟著去修車廠，接洽的人員承諾等保險 公司文件批准，立馬動工。而我們的第二部車，限於規則只能等到隔日再拖曳。

第二天來了個年輕小伙子，把車拉上板架，我們赫然發現車底下躺著一塊巨石，不由得驚出一身冷汗。司機和外子一路閒談，聊起他的拖車生涯裡觸媒轉換器被偷的案件真不少，碰上了只能自認倒霉。女兒從公司回來，提到她的一名同事，觸媒轉換器被偷之後，修好了再度被偷。

這消息倒讓我們起了戒心，竊賊知道在大洛杉磯（Greater Los Angeles Area）沒車等同沒腳，再度上門的機率極大。警局曾建議在觸媒轉換器上刻字，但那也只是增加小偷銷贓的困難度。最後，我們聽從修車人員的建議，加裝鋼板鎖住觸媒轉換器，這筆錢保險不涵蓋，我們只好抱著財去人平安的心態埋單。

我是個夜貓子，那一夜心血來潮特地開門查看，兩部車一如往常停在車庫前的走道，倒是街道斜對面樹下停著一輛車；小區一向寧靜，我直覺認定是鄰居租客的朋友來訪，事後才覺蹊蹺，為什麼不直接停在隔壁車道前？小偷是在什麼時段動手的？住對面的趙先生聞訊，趕忙查看他的監視器紀錄，但最終我們兩個菜鳥福爾摩斯只能頽然收手。回想當我們酣睡之際，小偷隔著一扇車庫門，在路燈、感應燈的照耀下公然動手，頓時毛骨悚然，後怕的恐懼感油然而生。

小巷每家戶的車道都停著車，小偷為什麼盯上我家？查詢ChatGPT得知：原來我們家兩部早期款的Toyota Prius油電車，是竊賊們的最愛，因為引擎不常全時運轉，觸媒轉換器較少高溫耗損，裡面的鉑、鈀、銠等貴金屬價值較高。

車庫裡已經停了一部休旅車，我們把剩餘的空間讓給女兒的車。為求一勞永逸，我們決心重建半傾斜的圍牆，拉寬側門，把外子的車停到側院。據報最近竊賊把心思動到安全氣囊，我再也沒心思去哀悼那些流失的銀兩，只盼竊賊在工程未完成之前，別再盯上我家。