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彭麗荷
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多年前我們一家住在芝加哥（Chicago）郊外的一個小鎮上，平日裡我和先生工作很忙，於是特地請婆婆從上海來幫忙照看她的孫兒們。婆婆很慈祥，也很有耐心，不過她帶著中國傳統的老觀念，重男輕女的思想根深蒂固。

她從骨子裡偏我愛兒子，有什麼好吃的東西讓他先挑，有什麼好玩具也第一個放到他手上。並且我告訴女兒說：「妳是姊姊，要大讓小。」兩個孩子一起玩耍，只要兒子一叫、一哭，婆婆不分青紅皂白，一味偏袒。時間一長，兒子被養成了自以為是、不管對錯，總是自己有理，只要覺得不稱心就大哭大叫，蠻不講理。

我看在眼裡，急在心上，只覺得這樣的教育方法有問題。但婆婆是我們請來幫忙的，我只能偶爾婉轉帶笑地說：「請您不要太寵溺孫子了，否則他脾氣愈來愈暴躁啦。」

婆婆在美國延長了兩次簽證，等到孫子五歲多可以上學前班，她提出應該回中國去了。

某日，朋友來拜訪我們，她專程受婆婆的委託帶來了上海桃酥，兩個孩子特別喜歡，每天放學回家我會在兩個盤子中各放一塊，讓孩子享受上海糕點的風味。當桃酥只剩下一塊，我把餅一分為二，每個人得半塊，兒子見狀就不高興了，又哭又鬧，撒潑地喊：「為什麼把我的桃酥切開？我不要一半，我要整塊！」

姊姊見狀，趕忙把自己的那半塊往弟弟盤子裡送去，並說：「這半塊我不吃了，全給你、都給你好嗎？」但兒子非但不要，反而往地上一躺，手腳亂蹬，還用腳去踹姊姊，嘴裡喊著：「都是妳，都怪妳。」他認定是姊姊搶了他的半塊桃酥，是姊姊讓他受了委屈。

他大聲吼叫著，我站在一旁看著撒野打滾的兒子，又看著默默被踢、不吭一聲的姊姊，我臉上沒動一點聲色，隨手把裝有桃酥的盤子拿在手上，拖了一把椅子坐下後，當著兒子的面，一口一口地把那兩半塊餅吃了下去，沒有罵、沒有哄、沒有任何解釋。

兒子躺在地上，看到如此場景，一下子忘了哭，愣愣地看著我咀嚼的嘴和嚴肅的臉龐，不知所措。我吃完了桃酥，擦了擦嘴，沒有正眼瞧兒子一下，轉身回到自己的房間，對女兒說：「妳也回房睡覺吧」。

兒子依舊躺在地板上，沒人拉他、沒人哄他、更沒人順著他。他就那麼躺著哼哼唧唧咕噥著什麼，他委屈、不甘，抗拒著這種對他「不公平」的處理。直到深夜，也沒有等到一句安慰、沒等到一絲遷就。

從那一天起，兒子第一次知道，不是所有撒潑都能換來想要的東西。第二天一早，我仍然一言不發，裝著準備去上班的模樣，走出房子的大門，把門帶上，空蕩蕩的房子裡只剩下兒子一個人。從此，那個蠻不講理的兒子，忽然就乖了，收斂了，也怕了。他不再使性子、不再撒野、不再無理取鬧。在看到我的眼神時，多了幾分怯、也多了幾分從未有過的順從。

沒人知道，那個切成兩片的桃酥，那一口一口被我吃掉的教育方法，會成為他一輩子無法忘掉的教訓。

精華 FAQ

  • 主要是婆婆帶著重男輕女觀念，長期偏袒兒子，讓他凡事先得、出事有人護，久而久之便形成自以為是、動輒哭鬧的脾氣。

  • 當母親把最後一塊桃酥切成兩半時，兒子立刻大哭大鬧，要求整塊，還躺在地上撒潑、踹姊姊，並把責任怪到姊姊身上。

  • 母親沒有安撫也沒有責罵，而是當著兒子的面把桃酥吃完，隨後冷淡離開，讓他第一次面對撒潑得不到回應的現實，從此收斂許多。

簽證 芝加哥

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