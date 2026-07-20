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女兒的小本生意

邱瀟君
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小女兒是個實踐家，想到什麼就做，因為她已成年，所以她做什麼生意，我向來不過問，可是這一次，我不但過問，還積極參與。

事情起源於二○二三年加州通過租金管制法案，規定房東每年只能隨物價指數些微調整房租。這個法規對房產投資人是晴天霹靂，我整天罵政府、罵美國、罵不懂經濟的政治人物，小女兒聽煩了，問：「媽媽，妳為什麼不打電話去抗議？」我回她：「抗議有用嗎？誰理你？」她說：「怎麼會沒用？這是我們的國家，大家都有權利表達意見。妳可以打給國會議員，打給市議員。」

小女兒告訴我，去向相關單位提意見，不但要講清楚，還要留姓名，對方才知道這是一個真正的選民在發聲，不是隨便的抱怨電話。

她講了一件讓我覺得像天方夜譚的事。幾年前有些城市每隔兩個路口設一個投票所，浪費人力和資源，那天已過了下班時間，她打電話到州長辦公室反映，沒想到接電話是州長本人。女兒把想法講了一遍，對方仔細聽，過幾天州政府真的調整了部分投票處的間距。

我聽得目瞪口呆。從小被教導的是不要惹事、不要公開批評政府，那種戒慎與沉默，並沒有隨著搬到另一個國家就消失。

可是女兒在不同的環境裡長大，她真的相信：既然我是公民，我就可以講；既然我是選民，我的意見就該被聽見。

這一段對話讓女兒看到商機，她設計了一套明信片，正面印著「我是你的選民」、「選民發聲」、「選民來的最新消息」，背面留白，方便人們寫幾句話寄給議員、寄給政府官員。她想鼓勵像媽媽這樣不知道自己有權利表達的人，把聲音發出去。

我一聽比她還激動。從此以後，只要遇見朋友，我就主動推銷，不是賣卡片，而是推廣一種新生活運動。朋友半信半疑地問：「這樣做有用嗎？」我便會分享兩個親身經歷的故事。

家附近的高速公路出入口沒有標誌，車流混亂又危險。小女兒打電話到區議員辦公室，過些日子，真的裝置了STOP標誌。

第二個故事，是兩年前洛杉磯鑽石吧（Diamond Bar）市政府更換了街道名牌，女兒覺得顏色遠不如原本那塊好看，就發電郵抗議。沒想到過了幾天，市政府打電話給她，說拆下來的老路牌還放在倉庫裡，她可以去拿回家。

我們母女高高興興地把那塊老路牌抱回來，釘在院子裡，從那時起，我服了小女兒，也服了美國制度。我以為說了沒用，以為沉默比較安全。但在這樣的制度裡，我們的聲音真的會有人聽。

女兒賣的不是一套明信片，而是一個提醒：你有權利說話，你也應該說話。她還教會了我一件事：抱怨若只停在餐桌邊，那只是情緒；把聲音送到真正能改變事情的人手上，才可能成為力量。

精華 FAQ

  • 因為加州租金管制法案讓作者十分不滿，女兒卻認為應該直接向官員表達意見，進而啟發她設計明信片，把「選民發聲」變成可推廣的小生意與生活理念。

  • 她舉出幾個例子，包括向州長反映投票所配置問題後，州政府真的調整安排；也曾打電話要求增設STOP標誌，後來路口確實獲得改善，顯示意見可被重視。

  • 作者明白沉默不一定安全，抱怨若只停在家裡只是情緒，若把意見送到議員或政府官員手上，才可能形成真正的力量，也讓她開始相信制度會回應民意。

租金 加州

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