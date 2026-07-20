好友瑞莎自從買了輛具備自動駕駛功能的電動車 後，每次見到她，總是聽到她對新車讚不絕口。她說中老年人換車道時反應遲緩、晚上視線模糊的問題都有了解決之道，這部車簡直是「救星」。

瑞莎常說，有了它就像是飛出籠的小鳥，不僅能獨自上以前害怕的高速公路訪友購物，甚至還「遠征」過洛杉磯 （Los Angeles）與拉斯維加斯（Las Vegas）。這些壯舉，對以前的她來說都是不可能的任務。

在她的熱情推薦下，身邊親朋好友大約有七、八人購入此車，我真覺得車商應該給她一些佣金。她還慷慨地帶我出遊，看著她手輕扶方向盤、從容談笑開車的模樣，漸漸也說動了我。

我終於前往經銷商處要求試駕，看著陪駕員的解說及詳細示範，感受到被現代科技包圍的安全感，尤其「自動停車」功能最令我嚮往。以往在擁擠的停車場，我總要來回修正好幾次才能把車停進格線，現在看它屁股一轉，乖乖地停在兩邊都是車的中間位置，這簡直是夢想成真。本來就有點動心的我，立刻訂了一輛。

然而，與新科技的磨合初期總有插曲。車子到手第二天，我獨自上路，心境輕鬆，隨手調了一下收音機並瞥了一眼在充電的手機。瞬間，車內響起急促的嗶嗶聲，螢幕閃過紅字警告，說不再當我的自駕導師，要我立刻接管。那一刻，我像個做錯事被老師責罵的小學生，心驚膽戰地趕快握緊方向盤踩上油門。事後詢問車商服務人員，才知是後照鏡上方的監視鏡頭捕捉到我戴著棒球帽，且視線未一直直視前方。原來，這「嚴師」是為了督促我小心使用自動駕車功能，從此我甘心受罰，有時甚至會對著鏡頭「諂媚」地笑笑，希望它知道我有在用心開車。

沒過幾天，又發生了意外。我在運動中心健身時手機用到沒電，偏偏車鑰匙就是手機，月黑風高，運動中心已關門，我像個洩了氣的皮球，在冷風中走十幾分鐘到女兒家求援。女兒提醒我備卡要隨身攜帶，還教我可以用語音助理「Grok」幫忙。可這個「過可先生」似乎與我頗有隔閡，我有時喊它，它卻和我雞同鴨講，讓在美國工作過幾十年的我有些氣餒，不禁常在車裡練習發音，如青蛙叫般練個不停，像是在跟機器較勁。

儘管有些起起伏伏，但在漸入軌道後，我開始享受起自動駕駛的樂趣，它減輕了我以往開車時的神經緊繃，壓力驟減。有時，它帶我駛入附近從未走過的小徑，讓我換個角度欣賞風景。後座的小螢幕更成了驚喜，孫子們爭先恐後想搭我的車看節目，這份祖孫同樂的趣味，是始料未及的。

前陣子去市中心，看著車子四平八穩地停進我最不拿手的平行停車位，心中湧起如釋重負的感覺。面對常常上漲的油價和擁擠的加油站，心中也有一些小小的竊喜。凡事起頭難，雖然我已不再年輕，但在這個自動化的世界裡，我畢竟也邁出了小小的一步，這一切，都要感謝瑞莎。