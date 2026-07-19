姨婆摔斷一條腿後，再尋常不過的日常，諸如走路、洗澡、穿衣，一夕之間變得困難重重。子女都在外州生活，退休 後獨居舊金山灣區 （San Francisco Bay Area）的她沒有太多選擇，只能聘請點鐘護理員到家裡照顧起居。本以為只是短暫過渡，然而幾個月裡，竟更換了不下六名護理員。

每次換人，都得經歷磨人的重新適應不同做事方式與習慣，以及難以拿捏的距離感，生活非但沒變輕鬆，反因頻繁的人事變動而身心俱疲。所謂「被照顧」，意味著必須將生活最私密的一部分，毫無保留地交到陌生人手中。

直到後來仲介派出了護理員R，不僅準時、專業，且態度絕佳，甚至每次見面都會帶來一些小驚喜：像是一束鮮花，或給家裡狗狗的零食。起初，這些細膩的熱情讓習慣獨立的姨婆感到些許不自在，卻又無法否認，在那段脆弱的日子裡，這份關懷委實深得人心。

精力充沛的R，總能把家務打理得井井有條，廚房地板擦得發亮，定時備好三餐與點心，並不時與屋裡的兩隻狗打成一片。她們之間偶爾聊天，有時則各據一角享受安靜，在那樣的相處中，一種微妙而溫暖的依賴感慢慢成形。

隨著身體逐漸康復，姨婆重新走路、獨立洗澡，甚至能再次開車。許多事情其實已能親力親為，而R卻依然被繼續留用，成了一種穩定而又不易察覺的心理支撐。

當關係轉為親近，某些界線也開始變得模糊。

R開始在屋內門窗貼上裝飾貼紙，彷彿在標記個人領地；也會不經詢問便為茶几或飯桌上添置些小東西。雖在提醒後情況有所改善，但那種「像家人又不是家人」的曖昧感，始終讓姨婆無法完全放鬆。

R極其心細，甚至還會幫忙聯繫維修工處理屋況，這些超出職責的付出，讓姨婆深受感動，甚至動了給小費的念頭。然而，仲介機構明令禁止雇主私下金錢打賞，她才驚覺，這段看似親密的關係，始終是一套嚴謹的商業服務。

姨婆仍提領出一筆現金，打算作為心意送給R，然而幾天後再次打開錢包，那疊錢竟不翼而飛。當時家中曾有熟人進出，在缺乏證據的情況下，無法確定是誰拿走了錢。那一刻，她感受到的並非憤怒，而是一種難以言喻的幻滅與失落。

信任在無法證實的疑雲中悄然崩塌，她最終聯繫仲介終止服務，並拒絕再讓任何陌生人進入家中。姨婆依然認為，R是她遇過最好的照護者，正因如此，這段記憶才顯得格外複雜。

姨婆不願去養老院，也無法接受退休社區，偶爾鄰居的援手以及外送服務，則無法取代一個「在場的人」所提供的安心感。姨婆只能在自己的屋簷下，獨自承擔這份因依賴而帶來的風險。

即使風險與不安始終存在，人終究無法避免在某些時刻，去依賴一個陌生人。而姨婆只能無論如何都必須恢復健康，那幾乎是她唯一的出路。