飛機降落在檀香山（Honolulu）國際機場的那一刻，我就像一隻輕盈起跳的青蛙，落在一片美麗的荷葉上。夏威夷 群島，我們來了。

在這個夏威夷州府所在地，我們首先參觀了珍珠港，登上鮑芬號潛艇博物館，遠眺當日維修閉館的亞利桑納戰艦紀念館。我們還去了波利尼西亞文化村，在那裡學了波利尼西亞式的問候手勢：握拳伸出大拇指和小指頭，就像中文語境下比的「六」，同時招呼一聲「阿囉哈」。之後幾天，我們乘小飛機飛往大島，去看常年噴發的幾努亞火山（Kilauea Volcano），以及很少見到的普納魯吾黑沙灘（Punalu'u Black Sand Beach），並參觀那裡的植物園和博物館。

我們入住在大島的酒店，拉開窗簾，太平洋日落的景觀正好就在視野裡，讓人眼前一亮。在海邊餐廳用餐，二樓外面是一個數百平米的大陽台，放眼西望，只見海面浩渺無極，響徹天地的波濤聲直往耳朵裡灌。

太平洋的落日掛在黃昏裡，晚霞滿天。但這落日不是靜止不動，而是一點點向大水沉墜，由遠而近的波浪一層一層向岸邊湧來，波浪折射光線，就像一張無邊無際的金箔打了皺褶。

天色漸漸暗了下來，餐廳適時奉上了燭火，我們家人圍聚在一起，享用這難得的燭光晚餐。

雞尾酒用蘭姆酒和多種果汁調製而成，盛放在鳳梨形狀的酒盞裡，既好喝又好看。笑盈盈的女侍者一道道上菜，魚子醬、燻魚塊、清湯、鮮貝、牛排、燉肉、龍蝦，等到沙拉和甜品上來時，我們都已有點微醺了。

夜風搖晃著近旁的椰子樹，天穹就像倒扣在大洋之上，顯得星空不是平鋪直敘，而是有了彎曲和弧度。笑盈盈的女侍者邊撤走餐具，邊對我們說著什麼；她說了什麼，我一句也不懂，只聽孩子們連說謝謝。我只覺得自己很舒服，燭光晚餐的氛圍是迷人的，菜品是可口的，酒水是好喝的；我願意醉去，也是真的。

前半生，做夢也夢不到，某天我會在太平洋的中心地帶用餐，而且是燭光晚餐。記得年輕時，第一次站在山東威海的海邊，向著遠方遙望，那種看不透、達不到的絕望是瞬間的真實感覺。對於太平洋一詞的認知，與爪哇國一樣，只是遙不可及的另一種說法，虛無多於真實。當時，對於我這樣生長在內陸的人來說，如能在沙灘上對著大海喊上一嗓子，就算是一種頂級享受了。

在餐廳的二樓陽台坐了許久。眼前的大洋只剩下一線波浪可視，而濤聲依舊。遠處，酒店的照明火把已經沿著海岸線次第點燃了，彷彿太平洋有了一條鑲邊的金線。太平洋，此時真是名副其實的祥和與安寧。在夏威夷群島的另一端是中途島，我想，如果那裡也有一家燭光餐廳的話，想必也應該如這端。太平洋海水浮起的一座又一座島嶼，就該承托和滋養太平安寧的生活，而不是其他。