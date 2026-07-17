一陣急促的手機鈴聲，劃破了本應該安靜的清晨，也把我從睡眼惺忪中驚醒。我迷迷糊糊地摸到手機，一看來電顯示，是一個我熟悉的中國留學生 。

電話一接通，對方急促而顫抖的聲音立刻傳了過來。這個平日裡斯文穩重的大男生，此刻卻語氣慌亂、語無倫次，彷彿剛剛經歷了一場突如其來的災難。他斷斷續續地告訴我，剛才接到一通銀行打來的電話，對方語氣嚴肅，聲稱有一個國際犯罪集團盜用了他的信用卡，並牽涉到一宗跨國金融犯罪案件。對方說情況十分緊急，要他立刻配合調查，還說FBI 很快就會打電話給他。

一個剛從中國來到美國北加州 的馬連縣（Marin County）讀高中的十四歲大男孩，人生地不熟，語言與文化都還在適應中，怎麼可能在短時間內招架住這樣鋪天蓋地湧來的信息呢？銀行、國際犯罪、FBI、跨國案件，一連串聽起來嚇人的字眼接連而至，換作是誰，恐怕都會心慌意亂。

我一邊和他通著電話，一邊走向餐廳，坐在餐桌另一頭的大女兒似乎聽出了大概，她抬起頭來，不假思索地說：「媽媽，別忘了今天是星期六。」這句話像是一道閃電，瞬間劃破了我腦海裡的迷霧。我這才猛然反應過來——今天是周末，銀行怎麼可能這個時候打電話給客戶呢？

我們按照對方所提供的「銀行電話」到網上一查，結果很快就水落石出——那根本不是銀行的電話，而是一個早已被不少人舉報過的詐騙號碼。真相大白的一刻，我和電話那頭的學生不約而同鬆了一口氣，剛才還驚慌失措的大男孩，此刻終於笑了出來。

一個月前，我也接到過一通從紐約打來的電話，對方操著一口流利的普通話，說他們已經批准了我的退票申請，只需要我提供銀行帳戶，就可以把錢退還給我。

這種「天上掉餡餅」的好事，怎麼偏偏落到了我的頭上？在我再三追問下，對方才說我曾經購買了兩張飛往澳洲的機票，現在申請退票，所以他們正在辦理退款。

聽到這裡，我心裡已經明白了七八分。既然他演得這麼認真，我索性也陪他「玩」了一會兒，等差不多了，我笑著對他說：「我不缺錢，這點小錢對我來說不算什麼，你自己留著吧。」放下電話，我不禁哭笑不得，我既沒有買過去澳洲的機票，又哪來的退票呢？

更離譜的是，兩個星期前，我還接到一通自稱是聖塔羅莎（Santa Rosa）凱撒醫院打來的電話，對方說的也是中文。電話那頭的人說我兩個月前做過闌尾手術，目前還有自付額沒有繳清，必須盡快補交，否則會影響我的信用分數。

聽到這裡，我下意識摸了摸腹部，確認我的闌尾還在，我的心跳還在，大腦也正常運轉。於是，我不慌不忙地問了他三個問題：我的凱撒帳號多少？你能看到我的病歷嗎？我是哪一天做的手術？沒想到第三個問題一出口，對方立刻掛斷電話，消失得無影無蹤。

科技發展到今天，雖然還沒有抵達巔峰，但網詐、電詐、信詐卻早已花樣百出，愈演愈烈，甚至到了肆無忌憚、明目張膽的地步。對普通人來說，也許無法阻止這些詐騙的存在，但至少可以提高警覺，不斷學習、防範。若人人都多一分清醒、多一分判斷，也許就能少一個受害者。願人人都能成為「防詐勇士」。