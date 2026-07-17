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口香糖牆

陳燦富
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大學同學江先生由加拿大多倫多（Toronto）來美國西雅圖（Seattle）旅行，我本已提前選定本地頗有名氣的名勝景點，沒想到他坐進我的小車，頭句話說：「我想先看口香糖牆。」

住在西雅圖十多年，當地朋友開玩笑時都說：「口香糖牆屬於全世界最惡心的景點之一。」它位於西雅圖派克市場南端的劇院牆上，上個世紀九○年代，旅行者們閒逛市場或等候看戲時，將嚼過的口香糖貼上去，致使一面牆黏滿口香糖。

有人投訴，劇院安排工作人員刮掉汙糟物，可是人們不屑一顧，依舊我行我素。既然勸止無效，當地機構唯有順勢而為，於一九九九年將此視作旅遊景點，使其「合法而正當」地展示它的特點。隨著時間過去，口香糖牆竟成為聞名一方的觀光地。

之前親人朋友多次與我來派克市場遊玩，也曾帶點好奇想看口香糖牆，但剛想抬腳，「不乾淨、不衛生」幾字即時浮現眼前，迫於無奈避而遠之。發生疫情那幾年，仍見有人發布相關視頻，我都忍不住替他提心吊膽，冒著風險去看口香糖牆，是不是膽量太大了？

今次江先生遠道而來，興致勃發要看口香糖牆，我硬著頭皮答應了。走近那條窄巷，一陣風不知由哪吹過來，挾帶一股說不出酸甜苦辣的味道。我抬手捂緊嘴巴，抬眼望向那面牆。

首次正面接觸的口香糖牆，由上至下密密實實、重重疊疊地糊滿了口香糖，顏色大都模糊不清，間或看出紅的、紫的、黃的或白的，發灰或發黑的居多。有人將口香糖捏成愛心，有的是當成畫作或個人藝術圖片。更多人順手將口香糖直接黏在牆上，讓人清楚地聽到「啪」的一聲響。我頭皮發麻，緊縮一下脖子。

江先生顯然有備而來，他掏出一盒口香糖，遞給我一塊，逗樂地說：「既來之，則貼之。」我接過口香糖，考慮貼在什麼位置才合適？

有一對年輕非裔情侶，很興奮地將多片紅色口香糖貼在牆上，形狀就像一顆心。一陣濃濃的薄荷味流淌開來，旁邊的圍觀者報之熱烈的掌聲，那是發自內心的祝福。

見狀，我細嚼一遍口香糖，毫不猶豫地黏貼再按壓一下，在一面牆上留下了印記。

又有一對分別拿著一根拐杖的白人老夫婦，互相攙扶著走進小巷。他們掏出一盒口香糖，用手輕揉幾回，逐一貼在牆上。幾個膚色各異年輕人走近前，熱情主動地幫助兩名老人，兩名長者以樂滋滋的口氣說：「小女兒上個星期在紐約舉辦婚禮，委託我們來此貼口香糖。」

走出小巷，江先生問：「感覺怎麼樣？」我的面前彷彿出現了剛才貼在牆上的口香糖。那塊口香糖，過幾天便會變得硬梆梆，與成千上萬片口香糖融合在一起。想到這，我沒多想一下，說：「長期以來，看似不乾淨的一面牆，原來內藏一份份愛。」

開車駛離派克市場，一面牆的口香糖味道仍似環繞身邊，那種惡心與討厭感卻已徹底消失了。

精華 FAQ

  • 它起初是旅客在派克市場閒逛或等戲時，把嚼過的口香糖隨手黏上劇院牆，久而久之堆滿整面牆，顏色混雜、氣味明顯，因此常被當地人視為髒亂又噁心的景點。

  • 一開始曾有人投訴，劇院也安排工作人員清除，但效果不佳，遊客仍持續黏貼。最後相關機構順勢接受，於1999年把它正式當成旅遊景點，讓它以「合法而正當」的方式存在。

  • 作者原本因衛生與氣味而抗拒，但在現場看到情侶、老夫婦等不同人把口香糖當作紀念與祝福，才理解牆上累積的不只是污漬，而是許多人的心意、愛與共享記憶。

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