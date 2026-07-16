在加州 沙加緬度（Sacramento）的一家賭場，周三有個小小的福利——年滿六十歲的老人，當天可領取十元免費籌碼，就這麼一點心意，竟成了附近老人們心照不宣的小約定。不少人閒來無事，便過來坐上一會兒，有人圖個消磨時光的樂子，有人則揣著幾分碰運氣的心思。

又是一個周三的中午，賭場裡早已熱鬧起來，停車場裡停滿了車輛。我揣著幾分好奇進門，耳邊一片喧囂：遊戲機的按鍵聲、中獎的鈴聲、人們的低語與笑聲交織在一起，充滿著人間煙火氣。不遠處，一名頭髮花白的老伯忽然喜上眉梢，手裡的小票輕輕一揚，竟是中了一百六十多元；周圍相熟的老友紛紛湊過來道賀，老伯笑得合不攏嘴，眉宇間都是藏不住的歡喜。而另一邊，也有幾名婦人輕聲交談，偶爾搖頭輕嘆，想來是手氣平平，並無太多收穫。

我順著人流踱到南邊，在一台遊戲機前停下腳步。桌邊坐著一名滿頭銀髮的洋老太太，看上去七十多歲，臉上帶著歲月留下的溫和痕跡，戴著一副細框老花眼鏡，正微微前傾身子，專注地看著桌上的鍵盤。老太太神態從容，沒有絲毫急切，她玩得熟練，目光緊緊鎖住屏幕上跳動的圖案，指尖在按鍵上起落不停，周遭喧囂彷彿與她無關，動作舒緩又自然。她連贏幾局，運氣很是不錯，不過一會兒，原本兩百美元的餘額便噌地往上走，一路漲到五百五十多元。看著數額一點點攀升，老太太的嘴角微微上揚，臉上露出輕鬆笑意，連帶著神情都輕快了幾分，眼裡閃著淡淡的歡喜。

可運氣本就是起起落落。幾十輪過後，屏幕上的數額如退潮般慢慢回落，勢頭漸漸緩了下來，接著連按幾十輪都不甚順利，剛漲上去的數額一點點往下跌。若是旁人，或許難免有些失落，可老太太只是淡淡一笑，輕輕搖了搖頭，半點焦躁之意都沒有，指尖依舊在按鍵上起落不停，沉下心繼續玩，彷彿輸贏不過是尋常小事。

我站在一旁靜靜看著，只見老太太機前的數額時增時減、起起落落，卻始終不見她有半分急躁。贏了，便眉眼舒展，自得其樂；輸了些許，也雲淡風輕，全然不放在心上。旁邊有相熟的老友偶爾和她搭話，老太太也笑著回應幾句，語氣輕鬆。心思雖在桌上，卻更像是藉著這方小桌與熟人相伴，打發一段悠閒時光。

陽光透過玻璃窗，溫柔落在老太太花白的髮絲上，給周身鍍上一層柔和的光暈。在這熱鬧喧囂的場所裡，老太太沒有被輸贏牽動情緒，只是安安靜靜坐在那裡，守著自己的一方小天地。於老太太而言，這台遊戲機從不是爭名逐利的地方，不過是晚年生活裡的一點小樂趣、一份小消遣，小賭怡情，自在隨心。

看著老太太從容的身影，我心中頓生感慨。無論身在何處，尋常老人所求的不過是一份清閒消遣、一段悠然時光。輸贏起落本是小事，能在平淡日子裡尋得一點小歡喜、守一份心安自在，便是人間最踏實的滋味。