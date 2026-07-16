我的兩個孫子孫女，一個六歲，一個十二歲，分別在灣區 聖塔克拉拉（Santa clara）上小學和中學。一直以來，身為外公的我除了為他們打理起居飲食，陪他們玩耍，送他們去學鋼琴、打網球，我還喜歡琢磨他們的性格、愛好與特長。我發現，孫子和孫女完全不同，一個外向一個內向，一個仔細一個大咧咧，一個文科思維一個理工思維，挺有趣的。

孫女Ava個性外向，是個學習認真的女孩，她學習中文每次都追求滿分，認字特別快。她哥哥Aden就不然，老是不上心，雖然學了好幾年，總有些字記不住；沒辦法，他就是不喜歡中文。但Aden的思維在其他領域。

這天，我與Aden一起閱讀吳運鐸的「勞動的開端」，我想透過課文引導他理解過去窮苦人生活的艱難。可能他在美國的生活環境與文章所寫的年代相隔太遠，他很難進入文中的境界，卻突然問我：「他（吳運鐸）為什麼不想辦法用木頭釘個框，加兩個輪子運？而用肩挑煤呢？」這讓我大吃一驚，發現他是從工程的角度去思考解決問題的。

其實，孫子自小便顯示出工程思維。他喜歡砌樂高，一搞就是幾小時，還對手工製作十分熱中且有天分。今年母親節 ，他用兩張粉色與白色的紙剪剪貼貼，不久就製成一張母親節賀卡，兩邊黏著可摺疊伸縮的齒狀裝飾，賀卡可開可合，裡面畫上一顆心還有一隻飛翔的鴿子，其完美程度我覺得可以提供給賀卡公司批量生產，且相信會有市場。

而在功課方面，孫子學數學尤其輕鬆。有一次他對我說，今天數學課全體同學都不聽課，我問「為什麼？」他說：「有一半同學聽不懂就不聽了，而另外一半都懂了，覺得聽也沒意思。」顯然，他是屬於已經懂了的那一類。

而孫女則是另一種藝術思維。她愛舞蹈、愛打扮、愛表演，對演出有更深的思考。五月的一天，學校組織表演活動，群舞時，她被老師安排在前排的中心位置，一來她跳得比較好，第二是她個子比較高。

表演開始，她與另一個男孩先出場，沒想到那個男孩沒有依照節奏注意兩人同步，走在了前面，孫女見狀即跨出一步把男孩拽回來，儼然是一個考慮整場演出效果的監製。

在回家的路上，孫女對我說：「外公，演出節目順序為什麼這樣安排？我覺得開始應該群舞，再表演其他節目，這次安排個人表演在前，有點不合適。」我被她嚇到了，一個小孩居然對整場表演有這種思考，是不是有點太早熟了？

我的孫子孫女，就是這樣兩個迥然不同類型的人。我估計孫子以後會從事工程師的工作，孫女則有可能往藝術或文科類發展。

兩個不同類型，各有所長，我覺得挺好的。美國沒有拚命內卷的大環境，孩子們可以憑自己的興趣發展，而我和女兒也有共同的認知，就是給他們一個快樂的童年，同時創造條件，讓他們不同類型的愛好能充分發展。