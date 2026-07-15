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華府嘉年華

張達聰
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亮麗的女牛仔手持星條旗入場。（圖／作者張達聰提供）
亮麗的女牛仔手持星條旗入場。（圖／作者張達聰提供）

挾建國兩百五十周年大慶之喜，首都華盛頓（Washington D.C.）的國家廣場瞬間變為歡天喜地的嘉年華場所。寬闊的綠茵草坪上如同變戲法似地，一下子冒出多個南北對應的平頂場館，成為全美五十個州和其餘領地炫耀各自成就的展覽館。更醒目的自然是近第七街處拔地而起的旋轉摩天輪，在周遭不甚高的老建築中金雞獨立，光鮮招搖，使人彷彿踏進大觀園或是迪士尼樂園。

名為「偉哉美國」的國家博覽會為期十六天，川普總統親臨現場造勢，鼓動民眾參與，聲稱去的人少了，「假新聞」又會煽動說「讓美國再次偉大」不得人心。受到蠱惑的我於星期六趕去湊數，一方面內心確實也想摻和熱鬧，另一個預定目標就是擠上摩天觀光輪爽一回。

摩天輪下果然朝拜者眾，隊伍沿分隔欄繞了數個大圈，好在移動也快，約一小時便排到站台口。每個車廂限坐四人，我和一個攜帶小女孩的三口之家拼夥。摩天輪車廂緩緩上升，直到把我們載到最高點，女孩興奮地問父母：「我們到頂端了嗎？」年輕的母親反問女兒：「我們剛才花時間排隊值得嗎？」

從高處下望，第七街對面擬議中的首都凱旋門模型更顯五短身材，西面的史密森博物館城堡尖塔似與我們平起平坐，而東面的國會山儼然矮了一大截。在天上人間旋轉兩圈後，工作人員讓我們出艙，換上新一波整裝待發的航天員。說實話，我雖早知世界上有倫敦眼等知名摩天輪，但真的乘坐還屬頭一遭，何況還是免費接待，不免暗自慶幸沾了慶典之光。

博覽會另一個極具吸引力的項目，無疑是西部牛仔競技團體帶來的精采演出，臨時競技場設在凱旋門之東，由藍色鐵欄杆圍成，地面鋪滿黃土及稻草，場邊還安裝鋁製階梯看台。每天一次的表演持續近一小時，除有牛仔上下左右熟練地拋甩繩套、訓練馬匹起立又蹲下的示範外，更讓人讚嘆的反倒是幾個女牛仔近乎雜技絕活的展示。

其中一個姑娘兩腳分踩兩匹齊頭並進的馬背繞場奔馳，中途還敏捷地換腳、轉身，顯露熟練掌控技術。另一個姑娘勇敢地在馬背上倒立，繼而又俯身馬側，隨飛奔的馬匹單手著地取物，驚險異常。表演後演員們欣然與觀眾互動交流，颯爽英姿的「倒立」姑娘告訴我們，她七、八歲起就開始受訓，可謂科班出身。我問她是否有怕受傷的顧慮，她信心十足地回答，她的團隊採取了所有必要防範措施，無需擔憂。比如她的馬鞍就是特製的，花了九個月才完工。

我當然也參觀了好幾個州的展館，每個都無例外地誇耀自己的特產和特長。比如堪薩斯州，就以大字招牌宣稱自家是牛肉出口狀元，懷俄明州館內則擺放了一個真實的犛牛標本。佛羅里達州是唯一門口有訪客排隊等候的熱門展館，入內一看，其布置安排果然饒有特色，桌上放有多種新鮮水果道具，一個大玻璃櫥窗裡有似在游弋的海牛標本。出口處出人意外地設置一個微型高爾夫球場，一副典型的佛州天堂景象，我也上去一試身手，只惜未能入洞，哀嘆自己終究成不了老虎伍茲。

精華 FAQ

  • 這場名為「偉哉美國」的國家博覽會，配合美國建國250周年在華盛頓國家廣場舉行，廣場上搭起多個州展館與大型摩天輪，整體氣氛像嘉年華。

  • 作者先排隊搭乘免費的摩天輪，從高處俯瞰國會山、史密森博物館與凱旋門模型；之後又觀看西部牛仔競技，欣賞女牛仔高難度的馬上表演。

  • 各州展館都用特產或地標展現自身形象，如堪薩斯強調牛肉、懷俄明展示犛牛、佛州以水果、海牛和迷你高爾夫吸客；作者特別覺得佛州展館最有趣。

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