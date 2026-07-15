無意間聽說老人家也可像年輕人一樣去健身房運動，而且是免費的。這個德政的名稱是Silver Sneakers，只要醫療保險 符合條件，經過申請後就能拿到免費的通行證。

老年人常自嘲為三等公民，不外是等吃、等睡、等著上天堂，但是加入了銀髮運動族計畫，日子驟然改變，不但多了與外界的接觸，生活圈與品質也開始提升。試問，身旁能有一批老人陪你運動，又可閒話家常，豈不快哉？

我在南加州 河濱縣（Riverside County）住了近四十年，簡直是把當初的異鄉住成了現在的故鄉。我們班上約有五十多個學員，金髮碧眼的、銀髮的、加上黑色頭髮的，環肥燕瘦統統都有。一開始我們做的是椅子操（Chair Exercises），將椅子做為支柱，搭配啞鈴、皮球、高張力橡皮索等，再加上一些簡單有趣的舞蹈。

教練是一名身材高䠷健美的女運動員，她精通八國語言。看她一身均衡的肌肉，我們私底下都稱她為女超人。

她每星期早上從九時至十時教瑜伽，十一時到十二時教銀髮健身課程。如果時間夠的話，你也可以一直泡在健身房裡，使用其他的健身器材與參加活動。

每節課一開始是徒手做體操，從原地踏步到甩手臂等暖身運動，等肌肉與筋骨都打開後，就開始訓練我們的二頭肌與三頭肌。啞鈴是最容易上手的運動工具，我們一般都使用二點五公斤重、最輕的那種，而女教練用的卻是七點五公斤重的啞鈴。

接下來是訓練腿部肌肉動作，把一顆半大不小的皮球夾在雙膝之間用力壓擠，或用腳踝擠壓小皮球；也會練習從左手傳球給右手，並在雙手兩側盡量地用力畫個大圓等。我認為，這些簡單重複的動作真可以打通身體的任督二脈，尤其是各個肌肉都會練得到。玩高張力的橡皮索最累人，一手在胸前，另一手在背後，兩手同時用力扯，扯到眼淚都快流出來了。

接下來，身材曼妙的女教練會穿插一些輕鬆的舞蹈，一個就是我們最喜歡的YMCA招牌舞，以及瑪卡蓮娜的體操舞等。

YMCA的招牌舞是我一九七八年來美留學時開始流行的，經過許多舞蹈家加以改良，這首迪斯可旋律的舞曲變成能夠唱、動、跳的經典舞曲，以雙手舞出YMCA四個字母的動作，更在各大校園暴紅，成為引領風潮的熱門青春舞曲之一。

一邊流汗一邊喝著水，大夥兒又笑又跳的好不愉快，一個小時專為老年人活動筋骨的課程，包含負重、拉筋、彎腰、伸腿的訓練很快地就結束了。

開始運動後，我與老伴從此不再窩在家中當低頭族，也不會因為疑神疑鬼身體狀況而跑去醫院檢查，浪費了不少醫療資源，生活得更加健康與快樂。