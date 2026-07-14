去亞卡瑪（Yakama）本是為了買一台房車冰箱，冰箱最終到手了，但真正讓我駐足並被深深吸引的，卻是Sherry和John的那棟老屋。那是被別人安放好的生活，被另一雙手、另一段歲月細細打磨過的日常，恰好被我這個外來者看見了。

在連聲讚嘆中，房主Sherry和John像是遇到了懂行的人，把老照片、改造圖紙一股腦攤在桌上。那些靜止的設計與擺設，在他們的講述裡忽然有了溫度：轉角處的心思，結構裡的讓步與堅持，最終拼成了這棟屋子的模樣。

這對白人夫妻已八十有餘，經營著建築公司，至今仍在做事。John患有帕金森氏症，翻圖紙時手微微顫抖，但尺寸標註依舊清晰準確；Sherry身形瘦削，穿著粉色T恤，胸口的起搏器毫不遮掩，他們的身體在變弱，但屋子裡的一切卻是向上的。這大概就是一種做派——不將就，不妥協。

他們把空間的每一吋都榨乾了。原來的廚房又窄又暗，他們敲掉牆壁，光線立刻從百年老窗毫無阻擋地潑灑進來。流理台沒有去買現成的石材，而是找來幾塊舊橡木拼在一起，自己刨平、打磨，木頭邊緣順著牆角的不規則形狀，貼合出微微起伏的弧線。最絕的是，廚房原本有個只能勉強塞進一台大冰箱的凹洞，他們順著凹洞外圍加了木板門，把冰箱整個「藏」了進去。拉開櫃門，幾十罐調味料和罐頭像士兵一樣排得整整齊齊，每一罐都擦得一塵不染，標籤統統朝外，在光線下閃閃發亮。

通往二樓的樓梯很陡，樓梯下方的三角形死角通常只能堆放雜物，他們卻安裝了向上翻蓋的暗門，裡頭塞滿了收納箱，換季衣物一點痕跡都不露。客廳牆面刻意留著百年紅磚的粗糙質地，但仔細看，那些深深的磚縫裡悄悄埋進了現代的電線和恆溫管線。原本早就報廢、不能生火的厚重鑄鐵壁爐沒有拆掉，他們在爐膛裡放進一個銅托盤，種了一盆綠意盎然的植物；頭頂上原本排煙的煙囪管道被改造成透明的引光罩，自然光就這樣一路被引到室內，緩緩落在磚面上。

厚厚的圖紙上全是John年輕時的手稿。這棟建於一八八九年的老屋有傾斜等問題，但全被悄悄修補加固。他們不急著勾銷時間，而是試著與它相處。有人或許會問，八十多歲還這樣折騰不累嗎？Sherry說，三層樓她自己慢慢收拾，如果什麼都不做，反而會失去樂趣。

「既然喜歡，就用起來」，John說。這棟房子經歷過易主，他們用了七個月自己動手改成現在的樣子。窗外老玉蘭的樹根貼著地基，枝葉壓著屋簷，與窗框連成一片，顯得格外自然。

站在樹下，我忽然想起昨日遇到的一名快七十歲的醫師，還在上班並改造老房子；還有一名老護士，本可住進新房子，卻偏在折騰舊車庫。以前聽人議論總覺得有理，此刻再想，似乎沒那麼重要了。人住在哪裡，也許不全取決於條件，更多是願意把什麼留下來。

在這個講更新、講效率的時代，有人還願意慢慢修一扇窗，擦亮一隻罐頭，在舊木檯面上做一頓飯，日子沒有變得更快，但更實在了。人一輩子不需要多麼驚心動魄，但一定要活得透徹，外界的標籤一文不值，內心的豐盈才是日子真正的底子，更是人生的王道。順便，在透徹的日子裡，讓生活有一種「做派」。