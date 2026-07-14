三月中旬，美國南方的桃花像約好似的，在幾個夜晚之間齊聲盛開。周六清晨，春光輕柔地灑在桃樹角（Peachtree Corners）街道上，我和老公開著新入手的特斯拉 Model Y，沿著八十五號州際公路悠閒前行。

喬治亞州 素有「桃子之州」之稱，這時節果然名不虛傳，公路兩旁粉紅連綿，微風吹過，花枝輕顫，像是在向我們招手，邀請我們走進南方的春天。

約莫十時半，我們開到拉格蘭吉（LaGrange）附近，臨時起意，轉進歷史悠久的拉格蘭吉學院（LaGrange College）逛逛。這所創立於十九世紀的校園，紅磚建築順著坡地延展，桃花沿路盛開，一陣風起，花瓣如細雨般飄落。

正當我們停車賞花時，坡道另一頭忽然傳來轟隆聲與陣陣歡呼，走近一看，原來學生們正在舉行一場賽車 活動。坡頂排著一輛輛造型奇特的小車，有的像迷你火箭，有的像魚雷，車身低矮流線。車手們戴著安全帽，神情既緊張又興奮。

起跑一聲令下，小車順坡疾衝而下，輪子與地面摩擦發出呼呼聲，觀眾的歡呼也隨之高漲。這些車，就是美國傳統的「肥皂箱賽車」（Soap Box Derby）。它起源於一九三○年代的俄亥俄州，當時許多孩子用木板、輪子與肥皂箱拼裝成小車，靠重力從山坡滑下比賽速度，後來逐漸發展為全國性的青少年競賽。

在大學裡，這項活動更像是一堂活生生的工程課。學生們從車架、結構設計到空氣動力外殼，全都親手打造；完成後還要經過安全與道路測試，才能真正上場競速。

我和老公站在一旁，看得目不轉睛，忍不住拍了許多照片與影片。原本只是來賞花的一趟小旅行，竟意外遇上一場充滿創意與活力的工程賽車，讓我們又驚又喜。

眼前的車子低矮車身、三輪結構（前二後一），再包覆流線外殼，車手戴著安全帽，車身貼著編號。當小車從坡頂俯衝而下，轉彎時幾乎貼地滑行，那一瞬間，緊張與興奮同時湧上心頭。

校園兩旁架起臨時路障，學生與老師站在兩側加油吶喊。頭頂是飛舞的桃花，眼前是疾馳的車影，一群工程學生，把課堂上的公式與理論，化成一輛輛真正奔跑的車，在春天裡競速，這樣的學習，比任何課本都更鮮活。

「肥皂箱賽車」誕生於物資匱乏的年代，孩子們用雙手與想像力，打造出屬於自己的速度與夢想。它不只是比賽，更是一種態度：在有限條件裡，仍願意動手、嘗試、創造。

或許正因如此，許多參賽者長大後走上工程之路，而這項活動也從一條小坡道，延伸到世界各地。今天，全球超過八十個城市有授權賽事，從美國到歐洲、亞洲都有分支組織。人們仍重複著同樣的動作：設計、製作、放手，然後看著車子滑下去。