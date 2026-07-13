我從洛杉磯 （Los Angeles）飛往羅馬（Rome）登上郵輪 ，預計在船上停留兩個月。二○二六年四月二十一日，旅程的第三天，傍晚約六時，郵輪航行在羅馬往西班牙之間的公海上，船速突然放慢。

原本大家正準備晚餐，有人換上正式服裝，有人在甲板拍夕陽，一切與平常無異。直到工作人員開始封鎖外側甲板，氣氛才逐漸變得不同。

三個小時後，我們得知海面上發現五具遺體。遠遠望去，只是幾個不規則的黑影漂浮在水面，靠近後才看清，其中一人身上仍套著救生圈。那抹橘色，在深藍的海面上格外醒目，也格外刺眼。

船長透過廣播說明情況，語氣冷靜而簡潔，只交代發現經過與處理方式。郵輪公司已依公海相關規定完成通報，並配合後續海事程序進行處理。整段說明沒有情緒渲染，只有事實。

廣播同時提到，若有乘客因目睹或聽聞此事感到不適，船上提供心理輔導，可主動聯絡醫務室或服務台。這樣的安排，不只是程序，更是一種對人的照顧。

在海事界，長久以來存在一種結合國際規範與人道精神的原則：在海上，只要有能力，船舶就有責任救助遇難者，不分國籍與身分。

即使不幸罹難，逝者也必須被尊嚴對待，妥善處理。這不只是規範，更是長久以來的航海倫理。這類事件可能對船上人員造成心理衝擊，因此船方需適當說明並提供支持。這些原則，反映的是在海上對生命最基本的尊重。

那段時間，甲板異常安靜。沒有人大聲說話，也沒有人拍照，只有海浪聲，以及船體低沉而規律的引擎聲。

處理完成後，郵輪繼續航行，晚餐照常進行，表演照常安排。生活沒有停下來，但氣氛已經改變，有人低聲談論，也有人刻意避開話題。那一晚，五具遺體與我們同在這片海上，朝著西班牙前進。

我站在船尾，看著海面逐漸恢復原本的樣子。同一片海，對某些人是旅程的開始，對某些人，卻是終點。