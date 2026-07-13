五月天，最是加拿大 渥太華（Ottawa）的好時光，滿城的鬱金香爛漫綻放。五月十七日，女兒帶我們去觀賞鬱金香。

走近道斯湖（Dows Lake）鬱金香公園，只見人山人海，萬頭攢動。原來這幾天正是渥太華鬱金香節，人們從各地趕來，參與這美好的節日。

鬱金香節源起於紀念加拿大與荷蘭之間的友誼，當年二戰時荷蘭曾受加拿大的幫助，王室成員又曾在渥太華避難；戰後，心存感激的荷蘭，每年持續贈送加拿大鬱金香球莖，渥太華很快發展成世界最大的鬱金香勝地之一，並設立了渥太華鬱金香節。鬱金香節是友情的節日，也是愛的節日。

滿園的鬱金香花團錦簇，五彩繽紛，絢麗璀璨，彷彿一幅偌大的五彩織錦，又猶如一片片花的海洋。我們隨著湧動的人流，觀賞著一個連著一個的鬱金香花壇。多色各形的鬱金香，紅的熱烈火紅，黃的溫暖明麗，白的純潔如雪；或形如酒杯高舉，或形似蝴蝶翩翩，或猶波浪翻卷。「亂花漸欲迷人眼」，我們看得眼花撩亂，應接不暇，流連忘返，好似醉入花叢。

遊覽的人們也都喜笑顏開，一邊看一邊拍照，既拍花又拍人。拍人以絢爛的鬱金香作背景，臉上都洋溢著喜悅的光彩，又都作出各種美的姿態，在鬱金香花前，人們似乎都變得更加可愛，更加美好了。

一個女孩推著一個半躺在輪椅上的老奶奶，緩步走近花壇，老奶奶似睡非睡，神情漠然，似乎老年癡呆的樣子，但當女孩把她叫醒，扶起她並指鬱金香花給她看時，老人頓然現出生氣，臉上放出光芒，露出笑容，不斷望著鮮花。

一個三、四歲的可愛小男孩，頭戴海藍帽子，半蹲在花壇邊，歡喜地盯著鬱金香看，忽然，他撅起小屁股，鼻子貼近艷紅的鬱金香花朵，嗅聞起來。近旁一名女子見到孩子在嗅花，立刻向前兩步，舉起手機，輕輕一點，就將這美好的瞬間化作了永恆。

一襲白衣、頭戴纏頭黑帽、一把雪白髯鬚垂胸的長者，和一身黑長衫頭裹黑紗巾的年輕女子走過來，我不覺多看了一眼，因為我知道一些中東國家正面臨戰亂和災難。長者舉起手機，在鬱金香前，微笑著給那個姑娘拍照，姑娘漂亮的臉上沒有一絲笑容，或許此時此地充滿著美和愛的氛圍，與她那不時遭襲擊的國家反差太大，讓她無限憂傷，並更加牽掛戰亂中的親人吧？

渥太華鬱金香節的鬱金香使我著迷，同樣讓我著迷的，是人們面對鬱金香花時臉上現出的笑容。花是大自然的微笑，人的微笑亦是大自然的花，這兩種花相映成趣，兩種笑容相得益彰，構成一種融合自然美與人文美的美麗。愛花人多半是一個真誠、善良的人，這亦是渥太華鬱金香節的本義：愛。四面八方的人在渥太華鬱金香節這個日子，心向鬱金香而來，鬱金香把人們連成一氣，結成一體，鬱金香成為凝結人們心靈的紐帶。想不到嬌嫩的鬱金香具有如此神奇之力。

德國詩人荷爾德林說：我在花叢間，學會了愛。其實渥太華鬱金香節就是一個學習愛的大課堂，人人學習一點愛，世界將變得更美好。