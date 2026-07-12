清晨，我拉開舊金山 （San Francisco）老人院新居的窗簾，讓陽光照亮了滿屋，電話鈴聲響起，是老友馬洛尼打來的問候。

我向他談起還有一些舊屋產權仍需處理的事宜，電話那頭的老馬隨即熱情提議：「需要我再開車過去幫忙嗎？」我心頭一暖。如果有老馬和他那輛汽車幫忙，那簡直是太好了。

老馬一口答應，說：「沒問題，我現在就從柏克萊 （Berkeley）趕過去，事完之後，咱們還能一塊兒吃頓香噴噴的越南 午餐。」

他開車帶我去辦完正事，我笑嘻嘻地說道：「餓壞了吧？午餐我請客。」想起昨天他很晚才回家，今天又精神抖擻地出現，這份老朋友的情誼，比什麼都珍貴。老馬也咧開嘴笑了，點點頭。

就在跨越斑馬線，朝著熟悉的餐館走去時，我察覺到身後的老馬突然停下了腳步。我好奇地回頭一瞧，只見這個高壯的漢子，正彎腰細心地在路中央撿起了一個什麼小物件，然後快步走到路邊，將那東西投進了垃圾桶，這才跨著大步趕上我。

進了餐館，香氣撲鼻而來，我徑直走到櫃檯點了兩份午餐，卻感覺到有一道目光始終追隨著我們。那是一名穿著體面、溫文儒雅的紳士，他坐在不遠處，嘴角掛著一抹和善的微笑。

正當我們入座時，那名紳士竟然站了起來，風度翩翩地向我們走來。他先是對老馬點了點頭，接著語氣誠懇地對我說：「女士，您這位朋友真是了不起的好人。剛才我在後面看著你們過馬路，發現他特地停下來，撿起了斑馬線上一個鋼釘，並把它丟進垃圾箱。這種看似微小的善舉，其實拯救了無數人的安全——它可能免除了某個路人的鞋底被刺穿，更可能避免了無數汽車輪胎在行駛中爆裂受損。我被這一幕深深打動了。」

這名陌生紳士說：「所以，請務必讓我為這位的好心腸致敬，今天的午餐，由我埋單。」我客氣地推辭：「那怎麽好意思……。」不等我說完，他就優雅地向我們致意，轉身推門而出，開著車瀟灑地離去了。

我們愉快地吃完這頓午餐，我掏出信用卡向侍者招手結帳。沒想到，侍者快步跑了過來，臉上的笑容比陽光還燦爛：「女士、先生，剛才那名先生已經幫你們付過帳了。」

那一刻，餐館裡的空氣彷彿化作一股熱流湧遍全身。老馬不好意思地摸摸頭，我則激動得想大聲地歡呼。

這個世界原來真的這麼善良、這麼美麗。就在我搬進舊金山老人院、跨過人生最後門檻的時節，上天用這「好人好事」的奇蹟，給了我最溫暖的祝福。我想，我這輩子是絕對不會忘記這頓午餐的了。