加州 朋友的先生喉嚨不適去看醫生，醫生檢查後說：「發炎了，你是做什麼工作，這麼費嗓子？」朋友聽了忍不住笑出聲。原來，朋友先生每天晚上的「正職」，是在視頻裡替孫子念故事書。

這個阿公簡直是天生的廣播員，扮演大象時有大象的低沉渾厚，變身小鹿後有小鹿的清亮細語，老虎出場還自帶氣勢配音，隔著螢幕都能感受到他全情投入。也難怪喉嚨抗議，畢竟他日日賣力演出，從不偷工減料。

另一個朋友傳來一張照片，自附標題寫著：「俯首甘為孺子牛」。畫面裡，爺爺彎著腰，讓小孫子騎在他背上，祖孫笑得燦爛。看著看著，不禁莞爾——家家含飴弄孫，果然樂趣無窮。

只是，爺爺奶奶的前身，明明也是爸爸媽媽，當年有這般賣力演出嗎？答案很誠實：沒有。

我們家的阿公抱著小孫女，輕拍慢撫，口中唱著迪士尼 電影「獅子王」的主題曲；有時又切換成電影「真善美」裡的插曲。他閉著眼睛唱得陶醉，小孫女小腳丫隨著節奏輕輕晃動，祖孫之間流動著柔軟的光。這些歌，當年唱給一對兒女聽過嗎？沒有。

女兒笑著說：「Baby太愛阿嬤了。阿嬤唱作俱佳，又有活力，她一看到阿嬤就興奮得捨不得睡。」兒子也打趣道：「媽媽，你以前帶我們有這麼表情豐富又有趣嗎？」答案依舊誠實：沒有。

可是，我們能夠苛責當年的自己嗎？那時候，朋友的先生在威斯康辛忙著念博士，我們的阿公從電腦轉換跑道，早出晚歸在法學院苦讀。留守家中的媽媽們，一年三百六十五天備三餐、顧孩子、處理家務，在異國沒有外援，只盼著先生晚上回來，能不能換個手。

住新澤西朋友說，她永遠記得某個深夜嬰兒哭個不停，在華爾街（Wall Street）上班的先生皺著眉說：「我明早六時多要趕火車去上班，這樣吵怎麼睡？妳可不可以抱他去樓下哄？」她聽了，默默把孩子抱起來，下樓自己輕聲安撫。

那個年代的父母，肩上扛著現實的重量，柴米油鹽、學費房貸、前途未卜，每一步都得咬牙前行，哪裡還有餘裕為每一隻小鹿配音，為每一首歌編排情緒？

如今不同了。阿公不再有職場競逐的壓力，阿嬤也不必被日常瑣事追趕，時間鬆了，心也軟了。於是個個慈眉善目，使出十八般武藝：講故事、扮動物、唱老歌、當牛做馬，只為博得孫子一笑。

這哪裡只是寵溺？更像是一種補償，是對歲月的理解，也是對青春的和解。當年匆忙走過的路，如今放慢腳步再走一次，只是身旁換成了孫子們的歡聲笑語。

原來，現代版的老萊子，是甘願為孫子啞了嗓子，是彎下背讓小人兒騎上肩，是在搖籃邊反覆唱著老歌卻滿心歡喜。含飴弄孫的日子，就這樣溫溫柔柔地鋪展開來，不是因為我們比從前更會愛，而是歲月終於給了禮物，讓我們能夠從容去愛。