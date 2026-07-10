小時候，在台北的老公寓裡，我是家裡公認的「飯桌拖延症」患者，一坐下來吃飯，碗裡的飯粒就像有靈性似的，怎麼也夾不完。我會凝視窗外，跟著雲朵變形；用筷子敲擊碗邊，推著青菜，像在玩無聲的戰爭。母親每次看著我，無奈地搖搖頭，卻從不發火，只說一句：「吃快一點，吃完就可以去看電視。」

這句話像魔法，原本死氣沉沉的飯桌，瞬間閃耀光芒。我低頭扒飯，速度快得驚人，吃完最後一口，碗一推，就衝到客廳，準時守在電視機前。那時的卡通片，每集只有二十分鐘，卻是我一天中最珍貴的獎賞。

長大後，我才知道「魔法」有個學術名字，叫「老祖母法則」，也叫做「普雷馬克原則（Premack principle）」。這是心理學家大衛·普雷馬克（David Premack）提出的行為原理：用個體喜歡的活動作為獎勵，強化不喜歡的活動。簡單說，就是用孩子愛做的事換孩子不愛做的事。

母親並不知道什麼法則，她憑直覺，用最樸素的方式，讓我不那麼抗拒吃飯。很多台灣的媽媽、奶奶、阿嬤都是天生的行為心理學家，她們不需要讀論文，就懂得「先寫完功課，才能出去玩」。

因為工作，我全家搬到聖荷西 （San Jose），當了父親後，我才真正體會這法則的威力。我兒子小時候也討厭吃青菜，看到綠色就皺眉，像面對世界末日。我不責備他，只說：「把花椰菜吃完，就可以玩十分鐘Switch。」他猶豫三秒，便開始攻堅，等吃完最後一口，他抬頭望著我，眼中閃著光，就像完成任務的英雄。

這不是賄賂，而是引導。普雷馬克原則的核心於尊重孩子的偏好順序，當孩子發現做不喜歡的事後，真的有喜歡的事等著，他就願意嘗試。這種正向強化比懲罰更溫柔，它讓孩子學會延遲滿足。

這法則不只用在孩子身上，大人何嘗不是？多少人討厭運動，卻告訴自己：「跑完五公里，就獎勵一杯珍珠奶茶。」我們生活中的條件愈來愈複雜，房貸、升遷、孩子的教育，我們用更大的獎勵換取更大的犧牲。

母親後來跟著我們搬到西雅圖（Seattle），她七十多歲了，偶爾還適用老祖母法則。她身體不好，不愛吃藥，每次去醫院都拖拖拉拉。我說：「把藥吃完，我們就去吃芋圓冰。」她笑著罵我：「還學我的老招。」然後乖乖吞藥。

慢慢地，我明白，老祖母法則從來不是高深心理學，而是最本能的智慧：用愛換愛，讓生活不那麼苦。母親從未知道誰是普雷馬克，但她用一輩子來實踐這原理。她用電視換我的飯，用芋圓冰換她的藥，換來一家人的健康與快樂。

現在輪到我，把這法則傳給下一代。我兒子已會自己談條件：「爸爸，我把房間收拾好，可以多玩十分鐘遊戲嗎？」這招是你奶奶傳給爸爸，爸爸現在傳給你，它叫老祖母法則。

因為我們知道，在每個不喜歡的事之後，總有喜歡的事等著我們。就像小時候，在台北的客廳裡，吃完飯就能看電視。那獎勵，從來不是電視本身，而是母親陪我一起笑的時光。