蜂鳥在作者家門口的吊燈築巢。（圖／作者葉宗貞提供）

南加州 的四月大概是動物繁殖的季節吧，住在聖蓋博 （San Gabriel）的我們，幾天前正準備要出門，就看見一隻小鳥在門口飛來飛去，仔細一看，是隻蜂鳥懸停在門口屋簷附近，不停地繞來繞去。我稍微離遠一點，就看見牠往門前吊掛的路燈飛，我好奇牠在幹嘛？就停在那兒仔細觀察一下，只見牠飛進燈下的垂尾，這才發現牠已在小小的空間裡面築巢了。

可愛的蜂鳥窩在裡面，不知已築巢多久了，我只得告訴老公以後開關門時必須輕點，避免驚擾到牠。然而第二天出門發現蜂鳥不在，鳥巢太高，看不清楚裡面有沒有鳥蛋。想必我們的進出已驚嚇到牠，所以每當我們進出大門時牠就飛走，等我們離開牠才又飛回巢裡，繼續牠的孵蛋工作。

這不是第一次有鳥兒來築巢。記得多年前，後屋的客廳有個落地窗，站在屋內可以看到後院的花花草草，我在屋簷下吊了幾盆花，花籃裡的花垂下煞是好看。有天在澆水時，突然咻的一聲，鳥兒飛出來嚇了我一跳，仔細一看，我的花籃不知什麼時候已成鳥窩，鳥已在裡面孵蛋了。

日子一天天過去，從落地窗可以看到鳥夫妻輪流餵食鳥寶寶，一口一口地將食物送進牠們的小嘴裡，我們就這樣守護著三隻鳥寶寶長大，看著牠們嘗試在鳥巢邊展翅試飛。有一天，鳥媽媽帶著小鳥飛出鳥巢，鳥寶寶一隻一隻飛出去，但第三隻才起飛就掉在地上，鳥媽媽在對面的屋頂上一直叫喚鳥寶寶，鳥寶寶在地上也一直吱吱叫著媽媽，最後在鳥媽媽的鼓勵下，鳥寶寶又試飛幾次才成功。

當時下著雨，我很想出去幫鳥寶寶，但想著野生動物終究必須面對如何生存，只能眼睜睜看著牠淋著雨，在地上走來走去，讓人好不忍心。我又擔心附近的野貓過來攻擊小鳥，還好最後平安無事。

我們這兒有好幾隻野貓和松鼠，這些不速之客常在大後院的大樹上橫行霸道，有時看到鳥羽毛散了一地，就知道不知是誰奪走了牠們的生命。鳥兒也是很聰明的，築巢時會選擇貓跳不上去、松鼠過不來的地方，這樣才能保全牠們的下一代。

看樣子，我還得繼續努力為鳥兒們多吊幾盆花籃，讓牠們有安全可靠的地方孵育下一代。