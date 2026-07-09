從台灣到紐約（New York），我過了幾十年朝九晚五的日子，最渴望的是每早不必再趕著起床。退休 已經有好長一陣子了，我卻每天比以前起得更早；多年所養成的習慣已成定性，想改變似乎也並不容易。

人往往是多方矛盾的；回想住在史泰登島 （Staten Island）時，每天通勤去曼哈頓 （Manhattan）上班，轉換巴士、渡輪、地鐵，來回至少要折騰三小時以上，每當遇到颳風下雨的天氣，其中的辛苦可想而知。但不知怎的，我現在反而不時懷念那般日子，畢竟在那些天不亮即起、為工作往來奔波的時光中，有我已悄然流失的年輕歲月。

如今無論身處何方，每當我看到那些衣著整齊、行色匆匆的人路過身旁時，總忍不住回頭想多看他們幾眼；他們都是趕著進辦公室吧？能有份穩定的工作真好。我極力想尋回昔日的自己，但那身影卻久覓而不得，再一次環顧左右，只默默希望大家都能珍惜手中所有。

退休也不是一無是處，能有更多時間與先生同遊四方，是我現今生活裡極大的樂趣。而藉助住在紐約的地利之便，歐洲已成了我們近年來最常訪遊之地。有別於只在各個觀景處走馬看花，我們總習慣性地認真選定地點，並在所到之處至少停留兩周之久。

無論是在義大利米蘭（Milan）、德國美茵茨（Mainz），或是瑞士的蘇黎士（Zurich）和伯恩（Bern）等地，我們都曾幾度把自己設想為在地居民，試著深入體驗當地人的真實生活。生活本就源於知識，而知識可以改變生活，藉著經久如此的旅遊方式，我逐漸感受到歐洲在同樣怡人的湖光山色下，各國卻迥然有異的風土人情，收穫真不可謂不豐。行萬里路，猶如讀萬卷書，我知道，自己此刻已經學會了珍惜，珍惜在現實生活裡的每一個當下。

每個人的人生都有各自不同的階段，就如天地間的日月星辰，雖說陰晴圓缺總無常，但亦卻有真情常依依。我常告訴自己要多朝前看，溜走的歲月再也追不回來，境亦由心造，不如好好把握住眼前所有，當珍惜時且珍惜。