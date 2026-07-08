四月芳菲，春意盎然，五十四名紐約（New York）基督徒和牧者，在兩名可愛的同工帶領下，搭乘遊覽車奔赴賓州 蘭卡斯特（Lancaster），觀賞約書亞舞台劇。

沿途先參觀好時花園（Hershey Garden）。十四歲從糖果製造商做學徒開始，十八歲就自己開糖果店的米爾頓‧賀喜（Milton Hershey），事業成功後成為慈善家，這是他基金會下的花園。這裡除了很多盛開的鬱金香、杜鵑花等，還有花房爭奇鬥妍的蝴蝶園，看到形形色色的彩蝶翩翩飛舞，不能不讚嘆造物主的奇妙。

在開往蘭卡斯特中央市場（Lancaster Central Market）的鄉間小路上，又見如茵碧草上的牛羊，和穿行而過的馬車，不禁勾起先夫和我多次出遊的回憶。雖然中央市場有很多新鮮水果、蔬菜和肉類，特別是山羊奶酪，但因為攜帶不便，僅能走馬看花。

到了韋恩鎮（Wayne）的公雞花園（Chanticleer Garden），這個被稱為最浪漫、最有想像力、激動人心的花園，由七個園藝專家分別負責設計、種植和維護不同的區域，注重對材質和形式的研究，植物造型勝於花卉，連飲水機都是雕塑。我們懷著尋幽訪勝的心情，沿著步道逐一欣賞每個設計師獨具匠心的巧思，很難想像，經過今年漫長酷寒的隆冬，才一個月的功夫就開出花團錦簇，等到五、六月豈不更是繁花似錦？

傍晚抵達賓州阿米什人聚居地蘭卡斯特的視聽活水劇場（Sight & Sound Living Waters Theater），這裡專門演出以聖經人物為題材的大型舞台劇，至今已有五十年歷史。每年吸引上百萬遊客，當天現場兩千個座位幾乎座無虛席。

整個劇團有八百多名員工，演員和舞台堪比紐約百老匯，製作組曾到以色列實地考察，力求舞台、服裝的設計切合當時當地的人文地理。戲劇裡常有動物參演，如鴿子、羊、馬、豬、狗和駱駝等，中間兩個觀眾席旁的走道，以斜坡直達舞台，演員和動物可以走下舞台接近觀眾。

劇場不惜重金，道具和設備都採用最新科技，除了正面，兩邊也有舞台，當重頭戲耶利哥城牆倒塌時，全景屏幕超強的三D效果，在震耳欲聾的音響下，只見隕石滾落、大梁傾倒，讓人彷彿身歷其境。

雖然從賓州一路冒雨趕返，雨水沒有澆熄熱情，劇終約書亞在詩班和諧的歌聲中，高呼：「至於我和我家必終身事奉耶和華。」這部舞台劇帶來熱血澎湃，我們紛紛相約明年再隨團去看新劇。