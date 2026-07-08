午後的陽光靜靜落在公園的草地與步道上，那天和幾個朋友聊天時，我第一次聽見「葫蘆絲」這個名字。我忍不住問：「那是什麼？」

朋友立刻滑動手機介紹起來，那模樣奇特的樂器，中間是個小葫蘆，下方連著三根竹管，簡單中帶著幾分可愛。手機裡傳出一段柔和、帶著淡淡哀愁的音色，我有些意外，那不像我熟悉的任何一種西式樂器。

我曾在自家庭院種過葫蘆瓜，也喜歡竹的挺拔，卻從未想過，這兩樣再平常不過的自然之物，竟能組合出這樣動人的聲音。我被它深深吸引了。那一刻，我沒有多想，便決定拜師學藝。

正式上課前，我興致勃勃地在家先試著吹，沒想到，這看似簡單的樂器卻給了我一個下馬威。我拿著葫蘆絲反覆嘗試，吹得上氣不接下氣，它卻始終發不出聲音，這才發現，想要吹出聲音來，還真的有挑戰。

後來跟著老師在洛杉磯 奇諾崗（Chino Hills）的社區公園學習，我們三個人在涼亭裡，從基礎樂理學起。看似簡單的音階，其實處處是講究：有的要輕吐，有的要重按，手指只要沒有按準孔洞，就「漏」氣了，整個音瞬間跑掉，常常出現讓人忍不住笑出來的聲音。

公園裡來來往往的人不少，有人聽見聲音，會微笑著說「聽起來真美」；有人停下腳步，好奇地問這是什麼樂器。曾有一名路人靜靜站在一旁，聽我們吹完整首曲子之後，才上前與我們聊天，認識葫蘆絲。那一刻，我才發現，原來這些聲音不只是我們的練習，也會讓人與人產生共鳴。

老師非常有耐心，從手指怎麼按、按在哪個位置，到怎麼看譜、怎麼調整氣息，都一步一步慢慢地教導，帶著我們一點一點吹出正確的音符。在老師的指導下，我終於能吹出Do、Re、Mi的音階，那一刻的踏實與喜悅，讓人心裡忽然安定下來。

學藝一個月後，我開始挑戰第一首曲子——「望春風」。一開始真的是「手忙口亂」，一邊要記指法，一邊要控制長音，還要隨時注意換氣。但在這反覆的過程中，我逐漸體會到，氣息的快、慢、強、弱，都會影響整體的流動。

如今，學藝不到三個月，我已經能完整地吹奏「望春風」。第一次順順地從頭吹到尾時，我心裡既興奮又感動，雖然音還不夠圓、氣還不夠穩，但已足以自娛，也讓我感到一點踏實的成就感。

每場練習都是一場奇妙的相遇，指尖按著竹管，吐出的氣息成了家鄉熟悉的旋律。這把來自雲南的葫蘆絲，常用來吹奏經典名曲「月光下的鳳尾竹」，此刻卻吹出了台灣的柔情與思念。在南加州的陽光與那段旋律之間，心彷彿找到了安放的位置。

當聲音變得柔和穩定的那一刻，我都會被自己感動，那不是技巧的進步，而是一種內在的安定。我知道，每一次呼吸，都是一次重新開始。

葫蘆絲或許沒有讓我成為音樂家，卻教會了我一件更重要的事：在氣息之間，與自己好好相處。