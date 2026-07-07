澳洲 一九五六年、二○○○年分別在墨爾本（Melbourne）和雪梨（Sydney）舉辦奧運 ，二○三二年又要在布里斯本（Brisbane）舉辦，國際奧委會對澳洲也太寵愛了。

但到了布里斯本，我沒有見到舉辦奧運的痕跡，問了人工智能 grok，才知奧運主場館要建在維多利亞公園。好吧，那就去那裡看看。

出了酒店搭上Uber，司機對奧運的事卻不知情，原來他是南美的哥倫比亞人，到布里斯本只問謀生，不管其他。不過，我一提起馬奎斯，他馬上興奮起來，問我喜歡他哪些作品，我說都喜歡，最喜歡的是「百年孤寂」和「愛在瘟疫蔓延時」。

在維多利亞公園裡的高爾夫俱樂部前下了車，四處張望，不見破土動工的跡象，也沒有見到任何標語。看樣子離二○三二還有七年，澳洲不急。

澳洲本來是想把現有場館改建成主場館的，但算來算去，發現成本並不比建一個新的低，而且奧運組委會要求興建的是有六萬四千個座位的場館，政府找來找去，決定在主城區附近的維多利亞公園建一個新場館。決策宣布之後，反對聲浪驟起，這裡是布里斯本主城區最好、最大的綠地，占地六十四公頃，有樹有草還有水，建了一個龐大的場館在這裡，綠地就永遠消失了。

我在公園內放眼四望，綠地像幾個巨大的波浪起伏，即使已經入冬，仍然綠意盎然；遊人寥寥，遠處低窪處有幾隻笑翠鳥和皇家琵鷺在覓食。想像一下二○三二年的情景，綠地不再，巨大的場館和附屬建築以及停車坪突兀而起，的確還是讓人惋惜。

更關鍵的是，一旦奧運結束，這個巨大場館的利用和維護又將成為一個難題。某年冬天，我們到雅典去，也專程去看了二○○四年奧運的主會場，當時坐了火車抵達那裡，場館關閉，只能在圍欄外眺望。場館透出幾分鬼城端倪，四周沒有人跡，暗紅色的跑道已然有些破舊；我們感嘆了一番，悵然離去。有雅典奧運的巨型虧損為教訓，只希望布里斯本奧運強調「最包容、最可持續、最可及」的原則能夠如願。