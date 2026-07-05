十年前，我花了十多年的積蓄，在加州 買了棟房子，後面帶有兩百多平方米的院子，讓號稱「綠手指」的我有了盡情發揮的空間。我根據花卉對環境氣候的要求，除配置適合大多數植物生長的壤土外，並置有透氣排水好的沙質土、保水保肥的黏質土、遮陽布，還建了間微型溫室。

我除了種植著名的日本 富士蘋果、美國金山橙、中國獼猴桃樹外，還盆栽或地植三百多株的各國花卉，遇到有合適的種苗就往裡添，經過多年的努力，把院子打造為鳥語花香、蝶戀蜂狂的小花園。

每到春天，原產於土耳其 、後被荷蘭定為國花的鬱金香綻放，它們不像牡丹那般雍容華貴，也不同於桃花那般嬌柔爛漫，但如同精緻酒杯的花型帶著一種特有的高貴與優美，亭亭玉立於嫩葉中，彷彿遠嫁荷蘭的外甥女正向我舉杯祝福。原產南非的沙漠玫瑰綻放，開出鐘型外觀的美麗花朵，讓我想起鑄有世界上最多文字的中國永樂大鐘、準時四面報時的英國大笨鐘等，它們發出的聲音傳遞著所在國的喜怒哀樂和文化認同。

夏季時，原產於非洲，以橙、藍兩色為主色調的天堂鳥花綻放，像一隻隻展翅高飛的小鳥，唱著歌引領人們奔向詩和遠方。原產印度被稱為「花中之禽」的雞冠花，以其獨特的造型和濃烈的色彩引人入勝，為庭院增添了幾分剛強與生機。與之為鄰的還有花萼緊緊簇擁、代表彼此相互扶持的繡球花，和出淤泥而不染的荷花。

秋天是個充滿馨香與色彩的季節，被譽為花中「四君子」之一的菊花綻放，簇簇新裝陣陣香。我會採來胎菊，泡上一杯香茶，品味其濃郁的香氣、柔和的口感，感恩大自然的恩賜。與之相鄰的是「獨含秋氣」自有清香的海棠花，四片花瓣像兩個蝴蝶結疊加，難分難捨，讓人恨不得採下別在頭上。

冬季來臨，被世界譽為「蘭花新星」的大花蕙蘭綻放出如節日禮花般的花朵，其幽香與華麗給人一種大氣與高貴的感受。可持續開花的澳洲倒掛金鐘，花似金鈴倒懸，花瓣靈動嬌美，極像中國垂懸的宮燈，艷紅襯白，寓意吉祥與愛意，讓人有天天是節慶的快樂。

很多愛花的朋友把到我家看花戲稱為看世界；如果世界真像我的小花園一樣，共生共榮，充滿生機，那該多好啊。

然而事與願違，同為斯拉夫民族，在血緣和古老歷史上有著深厚一致性，且都以象徵光明幸福的向日葵為名花的烏克蘭與俄羅斯，為什麽硝煙彈雨，鬥個你死我活？象徵和平與純潔的銀蓮花，能在以色列與巴勒斯坦兩國的土地上綻放，為什麼百年恩怨不能在國際法的框架內得到和解？只期盼人們能伸出友誼之手，跨越國界，共建花園般的地球村。